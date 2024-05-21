Прокуратура проверяет обстоятельства перестрелки на юге Москвы

В Москве прокуратура проверяет обстоятельства конфликта со стрельбой на юге города. Об этом сообщили представители ведомства в своем telegram-канале.
«Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств конфликта между гражданами в Москве на улице Медынской. В конфликте применено, предположительно травматическое оружие. Есть пострадавшие», — говорится
Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту перестрелки. Надзорное ведомство проследит за принятием решения об открытии уголовного дела.
Ранее на юге Москвы в районе Бирюлево Западное в ходе перестрелки, по предварительным данным, один человек погиб. Улица Медынская, где произошел конфликт со стрельбой, была оцеплена. На месте происшествия работали медицинские бригады и правоохранительные органы.
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