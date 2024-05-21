Силовики дали первый комментарий после перестрелки в Москве

Прокуратура проверяет обстоятельства перестрелки на юге Москвы

21 мая 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Прокуратура заинтересовалась конфликтом с применением оружия в Москве (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве прокуратура проверяет обстоятельства конфликта со стрельбой на юге города. Об этом сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. «Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств конфликта между гражданами в Москве на улице Медынской. В конфликте применено, предположительно травматическое оружие. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту перестрелки. Надзорное ведомство проследит за принятием решения об открытии уголовного дела. Ранее на юге Москвы в районе Бирюлево Западное в ходе перестрелки, по предварительным данным, один человек погиб. Улица Медынская, где произошел конфликт со стрельбой, была оцеплена. На месте происшествия работали медицинские бригады и правоохранительные органы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве прокуратура проверяет обстоятельства конфликта со стрельбой на юге города. Об этом сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. «Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств конфликта между гражданами в Москве на улице Медынской. В конфликте применено, предположительно травматическое оружие. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту перестрелки. Надзорное ведомство проследит за принятием решения об открытии уголовного дела. Ранее на юге Москвы в районе Бирюлево Западное в ходе перестрелки, по предварительным данным, один человек погиб. Улица Медынская, где произошел конфликт со стрельбой, была оцеплена. На месте происшествия работали медицинские бригады и правоохранительные органы.