21 мая 2024

Силовики дали первый комментарий после перестрелки в Москве

Прокуратура проверяет обстоятельства перестрелки на юге Москвы
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, записная книжка, папка с документами
Прокуратура заинтересовалась конфликтом с применением оружия в Москве (архивное фото) Фото:

В Москве прокуратура проверяет обстоятельства конфликта со стрельбой на юге города. Об этом сообщили представители ведомства в своем telegram-канале.

«Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств конфликта между гражданами в Москве на улице Медынской. В конфликте применено, предположительно травматическое оружие. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.

Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту перестрелки. Надзорное ведомство проследит за принятием решения об открытии уголовного дела.

Ранее на юге Москвы в районе Бирюлево Западное в ходе перестрелки, по предварительным данным, один человек погиб. Улица Медынская, где произошел конфликт со стрельбой, была оцеплена. На месте происшествия работали медицинские бригады и правоохранительные органы.

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В Москве прокуратура проверяет обстоятельства конфликта со стрельбой на юге города. Об этом сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. «Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств конфликта между гражданами в Москве на улице Медынской. В конфликте применено, предположительно травматическое оружие. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту перестрелки. Надзорное ведомство проследит за принятием решения об открытии уголовного дела. Ранее на юге Москвы в районе Бирюлево Западное в ходе перестрелки, по предварительным данным, один человек погиб. Улица Медынская, где произошел конфликт со стрельбой, была оцеплена. На месте происшествия работали медицинские бригады и правоохранительные органы.
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