Путин наградил медалями руководителя организации ветеранов и учителя из ХМАО

22 мая 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Путин присвоил звание директору нижневартовской школы №42 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вручил медаль руководителю организации ветеранов «Боевое братство», а также присудил почетные звание учителю из ХМАО. Указ опубликован на портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ первой степени директора учреждения „Центр специальной подготовки ‚Сибирский легион‘ имени Героя РФ полковника А.С. Богомолова“, руководителя Ханты-Мансийского окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство“ Андрея Сенина», — указано в документе. Он был 21 мая подписан Путиным. Кроме того, была награждена директор нижневартовской школы №42 Галина Гасымова. Ей присвоили звание «Заслеженный учитель Российской Федерации». Владимир Путин ранее присвоил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ„трем чиновникам из ХМАО. В частности, была удостоена этого первый заместитель главы города Ханты-Мансийск Наталья Дунаевская. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин вручил медаль руководителю организации ветеранов «Боевое братство», а также присудил почетные звание учителю из ХМАО. Указ опубликован на портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ первой степени директора учреждения „Центр специальной подготовки ‚Сибирский легион‘ имени Героя РФ полковника А.С. Богомолова“, руководителя Ханты-Мансийского окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство“ Андрея Сенина», — указано в документе. Он был 21 мая подписан Путиным. Кроме того, была награждена директор нижневартовской школы №42 Галина Гасымова. Ей присвоили звание «Заслеженный учитель Российской Федерации». Владимир Путин ранее присвоил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ„трем чиновникам из ХМАО. В частности, была удостоена этого первый заместитель главы города Ханты-Мансийск Наталья Дунаевская.