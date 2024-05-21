В ЯНАО построят спортивный комплекс с роллердром и залом для скалолазания

В Ноябрьске построят спортивный комплекс «Ноябрьск-Арена» к 50-летию города

В комплексе будет размещен веревочный парк (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) к 50-летию города построят спортивно-оздоровительный комплекс «Ноябрьск-Арена». В нем размесят роллердром и веревочный парк. Об этом сообщили власти города.

«К 50-летию Ноябрьска в городе начали строить масштабный спортивно-оздоровительный комплекс „Ноябрьск-Арена“. Площадь здания будет более 31 тысячи квадратных метров. Он появится в центральной части города. Строительство комплекса приурочено к юбилею города и станет подарком для жителей от ООО „Газпром добыча Ноябрьск“», — написали власти города на официальном сайте.

В здании появится аквакомплекс с 50-метровым бассейном и сауной, ледовая арена, спортивные залы для занятий самбо, аэробикой и хореографией, роллердром, зал для скалолазания, веревочный парк, семейное кафе. Здесь же откроется комплекс из стрелковых тиров по 50 и 25 метров. Кроме того, в здании оборудуют пространство для мастер-классов, тренингов и масштабных мероприятий.

В новом комплексе будут проводить тренировки и соревнования по плаванию, водному поло, хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу и мини-футболу. Территория будет благоустроена с сохранением природного ландшафта и зеленых насаждений.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел совещание с мэром Ноябрьска Алексеем Романовым, на котором обсуждалась подготовка города к 50-летию. Празднование состоится в 2025 году. К этому времени предстоит завершить строительные работы в детсадах и школах. Провести капремонт центра досуга «Нефтяник», здания первого корпуса ДШИ и благоустроить сквер рядом с площадью Опаленной Юности. Об этих и других событиях встречи — в материале URA.RU.