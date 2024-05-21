Заморозки до -2 градусов накроют Курганскую область

22 мая 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

В Курган возвращаются заморозки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области с 24 по 25 мая ожидаются заморозки, местами до -2 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». «Утром 24 мая на северо-западе Курганской области прогнозируется понижение температуры до -2 градусов. В Кургане до -1 градуса. Утром 25 мая в центральных и восточных округах области и в Кургане ожидается понижение температуры до -2 градусов», — говорится в посте. Ранее на 23 и 24 мая, ночью, прогнозировались заморозки до -3 градусов. Днем температура может подняться до отметки 14 градусов тепла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области с 24 по 25 мая ожидаются заморозки, местами до -2 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». «Утром 24 мая на северо-западе Курганской области прогнозируется понижение температуры до -2 градусов. В Кургане до -1 градуса. Утром 25 мая в центральных и восточных округах области и в Кургане ожидается понижение температуры до -2 градусов», — говорится в посте. Ранее на 23 и 24 мая, ночью, прогнозировались заморозки до -3 градусов. Днем температура может подняться до отметки 14 градусов тепла.