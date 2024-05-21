21 мая 2024

Заморозки до -2 градусов накроют Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
В Курган возвращаются заморозки Фото:

В Курганской области с 24 по 25 мая ожидаются заморозки, местами до -2 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

«Утром 24 мая на северо-западе Курганской области прогнозируется понижение температуры до -2 градусов. В Кургане до -1 градуса. Утром 25 мая в центральных и восточных округах области и в Кургане ожидается понижение температуры до -2 градусов», — говорится в посте.

Ранее на 23 и 24 мая, ночью, прогнозировались заморозки до -3 градусов. Днем температура может подняться до отметки 14 градусов тепла.

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В Курганской области с 24 по 25 мая ожидаются заморозки, местами до -2 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». «Утром 24 мая на северо-западе Курганской области прогнозируется понижение температуры до -2 градусов. В Кургане до -1 градуса. Утром 25 мая в центральных и восточных округах области и в Кургане ожидается понижение температуры до -2 градусов», — говорится в посте. Ранее на 23 и 24 мая, ночью, прогнозировались заморозки до -3 градусов. Днем температура может подняться до отметки 14 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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