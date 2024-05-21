Заморозки до -2 градусов накроют Курганскую область

В Курган возвращаются заморозки
В Курганской области с 24 по 25 мая ожидаются заморозки, местами до -2 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
«Утром 24 мая на северо-западе Курганской области прогнозируется понижение температуры до -2 градусов. В Кургане до -1 градуса. Утром 25 мая в центральных и восточных округах области и в Кургане ожидается понижение температуры до -2 градусов», — говорится в посте.
Ранее на 23 и 24 мая, ночью, прогнозировались заморозки до -3 градусов. Днем температура может подняться до отметки 14 градусов тепла.
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