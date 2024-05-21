В Перми отремонтируют номера, где жил брат царя и останавливался Маяковский

Мэрия Перми ищет подрядчика, который займется разработкой проектной документации на ремонт исторической гостиницы, где жил брат императора Михаил Романов и останавливался поэт Владимир Маяковский. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Разработка проектной документации по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения „Королевские номера, где в 1918 г. жил Великий князь Михаил Романов и останавливался поэт Маяковский“ в Перми на ул. Сибирская, 5. Начальная цена контракта 3,8 млн рублей», — указано в документации тендера.
Деньги на проектные работы в бывшей гостинице направлены из бюджета Пермского края. Документацию планируется подготовить к декабрю текущего года, отмечается в проекте контракта.
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Мэрия Перми ищет подрядчика, который займется разработкой проектной документации на ремонт исторической гостиницы, где жил брат императора Михаил Романов и останавливался поэт Владимир Маяковский. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Разработка проектной документации по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения „Королевские номера, где в 1918 г. жил Великий князь Михаил Романов и останавливался поэт Маяковский“ в Перми на ул. Сибирская, 5. Начальная цена контракта 3,8 млн рублей», — указано в документации тендера. Деньги на проектные работы в бывшей гостинице направлены из бюджета Пермского края. Документацию планируется подготовить к декабрю текущего года, отмечается в проекте контракта.