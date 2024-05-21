21 мая 2024

Под Курганом перекрыли дорогу из-за наводнения. Фото

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Шоссе Тюнина после затопления. Курган, шоссе тюнина, режим чрезвычайной ситуации, паводок, бездомные собаки, режим чс, брошенные собаки
В Белозерском округе затопило дорогу (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Недалеко от Кургана перекрыли дорогу Боровское — Белозерское из-за наводнения. Власти организовали переправу на спецмашине. Об этом сообщила глава округа Наталья Богданова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с переливом воды на дороге Белозерское — Боровское проезд для транспорта закрыт в целях безопасности. Поэтому на ближайшие дни организована переправа на специализированной машине», — пояснила Богданова.

По словам главы, за день машина переправляла жителей четыре раза. Она добавила, что среди пассажиров в основном едут пенсионеры и мамы с детьми.

В Белозерском округе открылась переправа через затопленную дорогу
В Белозерском округе открылась переправа через затопленную дорогу
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Недалеко от Кургана перекрыли дорогу Боровское — Белозерское из-за наводнения. Власти организовали переправу на спецмашине. Об этом сообщила глава округа Наталья Богданова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В связи с переливом воды на дороге Белозерское — Боровское проезд для транспорта закрыт в целях безопасности. Поэтому на ближайшие дни организована переправа на специализированной машине», — пояснила Богданова. По словам главы, за день машина переправляла жителей четыре раза. Она добавила, что среди пассажиров в основном едут пенсионеры и мамы с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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