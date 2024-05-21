В Белозерском округе затопило дорогу (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Недалеко от Кургана перекрыли дорогу Боровское — Белозерское из-за наводнения. Власти организовали переправу на спецмашине. Об этом сообщила глава округа Наталья Богданова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В связи с переливом воды на дороге Белозерское — Боровское проезд для транспорта закрыт в целях безопасности. Поэтому на ближайшие дни организована переправа на специализированной машине», — пояснила Богданова.
По словам главы, за день машина переправляла жителей четыре раза. Она добавила, что среди пассажиров в основном едут пенсионеры и мамы с детьми.
В Белозерском округе открылась переправа через затопленную дорогу
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