В Екатеринбурге на улице Титова (микрорайон Вторчермет) утром 22 мая загорелся двухвагонный трамвай, сообщили очевидцы. В пресс-службе МЧС Свердловской области рассказали URA.RU, что на месте уже работают пожарные.
«На Вторчермете на остановке «Рижский переулок» загорелся трамвай», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». На опубликованном видео заметен густой дым, идущий от одного из составов.
«По прибытию огнеборцев обнаружено, что открытым пламенем горит вагон трамвая. Информации о пострадавших не поступало. К месту вызова прибыли девять специалистов и две единицы техники. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — сообщили в региональном МЧС.
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