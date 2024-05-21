21 мая 2024

В Екатеринбурге полыхает трамвай. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай загорелся у остановки «Рижский переулок»
Трамвай загорелся у остановки «Рижский переулок» Фото:

В Екатеринбурге на улице Титова (микрорайон Вторчермет) утром 22 мая загорелся двухвагонный трамвай, сообщили очевидцы. В пресс-службе МЧС Свердловской области рассказали URA.RU, что на месте уже работают пожарные.

«На Вторчермете на остановке «Рижский переулок» загорелся трамвай», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». На опубликованном видео заметен густой дым, идущий от одного из составов.

«По прибытию огнеборцев обнаружено, что открытым пламенем горит вагон трамвая. Информации о пострадавших не поступало. К месту вызова прибыли девять специалистов и две единицы техники. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — сообщили в региональном МЧС.

Информации о пострадавших не поступало
Информации о пострадавших не поступало
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Титова (микрорайон Вторчермет) утром 22 мая загорелся двухвагонный трамвай, сообщили очевидцы. В пресс-службе МЧС Свердловской области рассказали URA.RU, что на месте уже работают пожарные. «На Вторчермете на остановке «Рижский переулок» загорелся трамвай», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». На опубликованном видео заметен густой дым, идущий от одного из составов. «По прибытию огнеборцев обнаружено, что открытым пламенем горит вагон трамвая. Информации о пострадавших не поступало. К месту вызова прибыли девять специалистов и две единицы техники. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — сообщили в региональном МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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