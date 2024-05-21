21 мая 2024

Ледоход на Оби дошел до границ ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледоход на Оби дошел до ЯНАО
Ледоход на Оби дошел до ЯНАО Фото:

Ледоход на Оби дошел до границ ЯНАО, вскрытие реки зафиксировал гидрологический пост в Казым-Мысе. Об этом сообщает пресс-служба Шурышкарского района.

«В Казым-Мысе пошел лед. Фото плохого качества, зато новость отличная», — сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале.

Скорость движения льда составляет около 30 километров в сутки, но теплая погода может существенно ускорить его продвижение. Казым-Мыс отделяет от Салехарда 230 километров.

В этом году ледоход на реках Ямала наступит позже среднегодовых значений. Задержка составляет около 5-7 дней.

Первый гидрологический пост в ЯНАО зафиксировал начало ледохода на Оби
Первый гидрологический пост в ЯНАО зафиксировал начало ледохода на Оби
Фото:
Ледоход на Большой Оби дошел до ЯНАО
Ледоход на Большой Оби дошел до ЯНАО
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ледоход на Оби дошел до границ ЯНАО, вскрытие реки зафиксировал гидрологический пост в Казым-Мысе. Об этом сообщает пресс-служба Шурышкарского района. «В Казым-Мысе пошел лед. Фото плохого качества, зато новость отличная», — сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале. Скорость движения льда составляет около 30 километров в сутки, но теплая погода может существенно ускорить его продвижение. Казым-Мыс отделяет от Салехарда 230 километров. В этом году ледоход на реках Ямала наступит позже среднегодовых значений. Задержка составляет около 5-7 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...