Ледоход на Оби дошел до ЯНАО
Ледоход на Оби дошел до границ ЯНАО, вскрытие реки зафиксировал гидрологический пост в Казым-Мысе. Об этом сообщает пресс-служба Шурышкарского района.
«В Казым-Мысе пошел лед. Фото плохого качества, зато новость отличная», — сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале.
Скорость движения льда составляет около 30 километров в сутки, но теплая погода может существенно ускорить его продвижение. Казым-Мыс отделяет от Салехарда 230 километров.
В этом году ледоход на реках Ямала наступит позже среднегодовых значений. Задержка составляет около 5-7 дней.
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