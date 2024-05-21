21 мая 2024

За год средняя зарплата челябинцев увеличилась на четверть

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата в регионе увеличилась на 25,6% Фото:

Зарплата жителей Челябинской области в феврале 2024 года составила 125,6% относительно февраля прошлого года. Такая информация содержится в мониторинге социально-экономического развития Челябинской области за январь—март текущего года, опубликованного Челябинскстатом.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций без выплат социального характера за февраль 2024 года составила 125,6% относительно февраля 2023 года. Она составила 63.051,5 рубля», — отмечается в мониторинге ведомства.

При этом в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве зарплата составила 46.868,6 рубля. (132,9% к февралю прошлого года). В образовании — 47.239,1 рубля (118,4% к февралю 2023 года). В сфере здравоохранения и социальных услуг заработная плата составила 54.077,9 рубля (116,8% к февралю 2023 года). Индекс потребительских цен в марте 2024 относительно марта 2023 года, по данным того же источника составила 108%.

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Зарплата жителей Челябинской области в феврале 2024 года составила 125,6% относительно февраля прошлого года. Такая информация содержится в мониторинге социально-экономического развития Челябинской области за январь—март текущего года, опубликованного Челябинскстатом. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций без выплат социального характера за февраль 2024 года составила 125,6% относительно февраля 2023 года. Она составила 63.051,5 рубля», — отмечается в мониторинге ведомства. При этом в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве зарплата составила 46.868,6 рубля. (132,9% к февралю прошлого года). В образовании — 47.239,1 рубля (118,4% к февралю 2023 года). В сфере здравоохранения и социальных услуг заработная плата составила 54.077,9 рубля (116,8% к февралю 2023 года). Индекс потребительских цен в марте 2024 относительно марта 2023 года, по данным того же источника составила 108%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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