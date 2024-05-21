За год средняя зарплата челябинцев увеличилась на четверть

Зарплата жителей Челябинской области в феврале 2024 года составила 125,6% относительно февраля прошлого года. Такая информация содержится в мониторинге социально-экономического развития Челябинской области за январь—март текущего года, опубликованного Челябинскстатом.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций без выплат социального характера за февраль 2024 года составила 125,6% относительно февраля 2023 года. Она составила 63.051,5 рубля», — отмечается в мониторинге ведомства.
При этом в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве зарплата составила 46.868,6 рубля. (132,9% к февралю прошлого года). В образовании — 47.239,1 рубля (118,4% к февралю 2023 года). В сфере здравоохранения и социальных услуг заработная плата составила 54.077,9 рубля (116,8% к февралю 2023 года). Индекс потребительских цен в марте 2024 относительно марта 2023 года, по данным того же источника составила 108%.
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