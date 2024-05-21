Общество Работа За год средняя зарплата челябинцев увеличилась на четверть 22 мая 2024 в 09:58 Размер текста - 17 + Средняя зарплата в регионе увеличилась на 25,6% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зарплата жителей Челябинской области в феврале 2024 года составила 125,6% относительно февраля прошлого года. Такая информация содержится в мониторинге социально-экономического развития Челябинской области за январь—март текущего года, опубликованного Челябинскстатом. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций без выплат социального характера за февраль 2024 года составила 125,6% относительно февраля 2023 года. Она составила 63.051,5 рубля», — отмечается в мониторинге ведомства. При этом в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве зарплата составила 46.868,6 рубля. (132,9% к февралю прошлого года). В образовании — 47.239,1 рубля (118,4% к февралю 2023 года). В сфере здравоохранения и социальных услуг заработная плата составила 54.077,9 рубля (116,8% к февралю 2023 года). Индекс потребительских цен в марте 2024 относительно марта 2023 года, по данным того же источника составила 108%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Зарплата жителей Челябинской области в феврале 2024 года составила 125,6% относительно февраля прошлого года. Такая информация содержится в мониторинге социально-экономического развития Челябинской области за январь—март текущего года, опубликованного Челябинскстатом. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций без выплат социального характера за февраль 2024 года составила 125,6% относительно февраля 2023 года. Она составила 63.051,5 рубля», — отмечается в мониторинге ведомства. При этом в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве зарплата составила 46.868,6 рубля. (132,9% к февралю прошлого года). В образовании — 47.239,1 рубля (118,4% к февралю 2023 года). В сфере здравоохранения и социальных услуг заработная плата составила 54.077,9 рубля (116,8% к февралю 2023 года). Индекс потребительских цен в марте 2024 относительно марта 2023 года, по данным того же источника составила 108%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям