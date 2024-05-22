«Зеленоградский Чикатило» выйдет на свободу после 22 лет заключения

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Юрий Гриценко может выйти на свободу 14 июня, пишет Shot
Юрий Гриценко может выйти на свободу 14 июня, пишет Shot Фото:

Маньяк-убийца Юрий Гриценко выходит на свободу после 22 лет заключения. Этот печально известный преступник, получивший прозвище «Зеленоградский Чикатило», готовится к освобождению уже 14 июня.

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко выходит на свободу спустя 22 года», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что Гриценко совершил пять убийств и ранил десять женщин в Зеленоградском лесопарке в 2001 году. Бывший милиционер, уволенный за пьянство, впервые убил проститутку в 1993 году, забив ее до смерти сковородой. После отбытия срока он продержался на свободе всего полгода, прежде чем начать кровавую серию нападений.

За время заключения в мордовской колонии ИК-10 Гриценко зарекомендовал себя как крайне агрессивный и неуправляемый заключенный. Он постоянно бросался на других и даже пытался организовать бунт. В результате он провел 13 лет в карцере в строгих условиях содержания. В течение последних 9 месяцев за ним наблюдает специальная психиатрическая комиссия. Только врачи могут помешать 61-летнему маньяку добиться свободы, передали в telegram-канале. 

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Маньяк-убийца Юрий Гриценко выходит на свободу после 22 лет заключения. Этот печально известный преступник, получивший прозвище «Зеленоградский Чикатило», готовится к освобождению уже 14 июня. «Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко выходит на свободу спустя 22 года», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что Гриценко совершил пять убийств и ранил десять женщин в Зеленоградском лесопарке в 2001 году. Бывший милиционер, уволенный за пьянство, впервые убил проститутку в 1993 году, забив ее до смерти сковородой. После отбытия срока он продержался на свободе всего полгода, прежде чем начать кровавую серию нападений. За время заключения в мордовской колонии ИК-10 Гриценко зарекомендовал себя как крайне агрессивный и неуправляемый заключенный. Он постоянно бросался на других и даже пытался организовать бунт. В результате он провел 13 лет в карцере в строгих условиях содержания. В течение последних 9 месяцев за ним наблюдает специальная психиатрическая комиссия. Только врачи могут помешать 61-летнему маньяку добиться свободы, передали в telegram-канале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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