«Зеленоградский Чикатило» выйдет на свободу после 22 лет заключения

Маньяк-убийца Юрий Гриценко выходит на свободу после 22 лет заключения. Этот печально известный преступник, получивший прозвище «Зеленоградский Чикатило», готовится к освобождению уже 14 июня.
«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко выходит на свободу спустя 22 года», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что Гриценко совершил пять убийств и ранил десять женщин в Зеленоградском лесопарке в 2001 году. Бывший милиционер, уволенный за пьянство, впервые убил проститутку в 1993 году, забив ее до смерти сковородой. После отбытия срока он продержался на свободе всего полгода, прежде чем начать кровавую серию нападений.
За время заключения в мордовской колонии ИК-10 Гриценко зарекомендовал себя как крайне агрессивный и неуправляемый заключенный. Он постоянно бросался на других и даже пытался организовать бунт. В результате он провел 13 лет в карцере в строгих условиях содержания. В течение последних 9 месяцев за ним наблюдает специальная психиатрическая комиссия. Только врачи могут помешать 61-летнему маньяку добиться свободы, передали в telegram-канале.
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