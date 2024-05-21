21 мая 2024

Губернатор Моор призвал жителей Тобольска готовиться к большой воде

Губернатор Моор: в Тобольске ожидается продолжительный период паводка
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На Тобольск надвигается большая вода
На Тобольск надвигается большая вода Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тобольске и Тобольском районе (Тюменская область) ожидается затяжной период паводка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

"По всем прогнозам, в Тобольске и Тобольском районе на Иртыше будет продолжительный период паводка. Значительно дольше, чем обычно. ... Сейчас на подходе большая вода из реки Ишим, чуть позже добавится из Тобола, а затем докатится волна, которая идет по самому Иртышу", — сообщил Моор в своей публикации. Он добавил, что рядом с городом была выстроена противопаводковая линия насыпей протяженностью 4 км. В Тобольском районе ее длина составила почти 8 км. Местных жителей, проживающих в опасной зоне, предупредили о возможных рисках, связанных с наступлением большой воды.

Весной 2024 года на территорию Тюменской области пришла большая вода. В зону паводка попали десятки населенных пунктов. В некоторых из них прошла эвакуация местных жителей.

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В Тобольске и Тобольском районе (Тюменская область) ожидается затяжной период паводка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. "По всем прогнозам, в Тобольске и Тобольском районе на Иртыше будет продолжительный период паводка. Значительно дольше, чем обычно. ... Сейчас на подходе большая вода из реки Ишим, чуть позже добавится из Тобола, а затем докатится волна, которая идет по самому Иртышу", — сообщил Моор в своей публикации. Он добавил, что рядом с городом была выстроена противопаводковая линия насыпей протяженностью 4 км. В Тобольском районе ее длина составила почти 8 км. Местных жителей, проживающих в опасной зоне, предупредили о возможных рисках, связанных с наступлением большой воды. Весной 2024 года на территорию Тюменской области пришла большая вода. В зону паводка попали десятки населенных пунктов. В некоторых из них прошла эвакуация местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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