Губернатор Моор призвал жителей Тобольска готовиться к большой воде

В Тобольске и Тобольском районе (Тюменская область) ожидается затяжной период паводка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
"По всем прогнозам, в Тобольске и Тобольском районе на Иртыше будет продолжительный период паводка. Значительно дольше, чем обычно. ... Сейчас на подходе большая вода из реки Ишим, чуть позже добавится из Тобола, а затем докатится волна, которая идет по самому Иртышу", — сообщил Моор в своей публикации. Он добавил, что рядом с городом была выстроена противопаводковая линия насыпей протяженностью 4 км. В Тобольском районе ее длина составила почти 8 км. Местных жителей, проживающих в опасной зоне, предупредили о возможных рисках, связанных с наступлением большой воды.
Весной 2024 года на территорию Тюменской области пришла большая вода. В зону паводка попали десятки населенных пунктов. В некоторых из них прошла эвакуация местных жителей.
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