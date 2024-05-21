Челябинка пыталась забрать Mercedes у бывшего бойфренда после расставания

22 мая 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Суд оставил элитную машину мужчине, так как он является законным владельцем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске местная жительница попыталась в судебном порядке пыталась забрать Mercedes-Benz С-класса у бывшего бойфренда после расставания с ним. Как сообщили URA.RU 22 мая в пресс-службе УФССП по региону, в результате суд оставил иномарку мужчине, так как он являлся законным владельцем. «В суде мужчина утверждал, что через несколько дней после покупки подруга мужчины, с которой у него в тот момент были „доверительные отношения“, изготовила договор купли-продажи (заключенный между собой и продавцом из другого региона), акт приема-передачи автомобиля, расписалась в документах за продавца и зарегистрировала иномарку на свое имя. Поскольку документы были сфальсифицированы, истец просил суд признать оспариваемую сделку ничтожной, передать ему машину, комплект ключей и паспорт транспортного средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП. Там отметили, что женщина настаивала в суде, что бывший бойфренд сам предложил купить для нее автомобиль, а после покупки добровольно передал ей ключи и все документы. Он же, по словам женщины, предложил ей оформить договор купли-продажи между ней и продавцом и расписаться за последнего, чтобы в последующем оформить дорогую иномарку на ее имя. «Суд, рассмотрев данное гражданское дело, признал договор купли-продажи, заключенный между гражданкой и продавцом из другого региона, недействительным. На момент заключения сделки собственником автомобиля уже несколько дней являлся ее бойфренд. То есть бывший владелец (житель другого региона) уже не имел права распоряжаться этим имуществом. Фактически истец обещал подарить своей подруге автомобиль, но договор дарения, необходимый в таких ситуациях, составлен не был. На свет появился договор купли-продажи от лица гражданина, который на данный момент правом собственности на машину не обладал», — добавили в пресс-службе УФССП. Но такое решение не устроило гражданку, и она подала апелляционную жалобу. Но и в Челябинском облсуде решили, что правом владеть автомобилем она не имеет. Тем не менее, машину девушка так и не вернула. В отношении нее было открыто исполнительное производство. В один из дней судебные приставы нашли автомобиль и на эвакуаторе переправили ее законному владельцу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске местная жительница попыталась в судебном порядке пыталась забрать Mercedes-Benz С-класса у бывшего бойфренда после расставания с ним. Как сообщили URA.RU 22 мая в пресс-службе УФССП по региону, в результате суд оставил иномарку мужчине, так как он являлся законным владельцем. «В суде мужчина утверждал, что через несколько дней после покупки подруга мужчины, с которой у него в тот момент были „доверительные отношения“, изготовила договор купли-продажи (заключенный между собой и продавцом из другого региона), акт приема-передачи автомобиля, расписалась в документах за продавца и зарегистрировала иномарку на свое имя. Поскольку документы были сфальсифицированы, истец просил суд признать оспариваемую сделку ничтожной, передать ему машину, комплект ключей и паспорт транспортного средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП. Там отметили, что женщина настаивала в суде, что бывший бойфренд сам предложил купить для нее автомобиль, а после покупки добровольно передал ей ключи и все документы. Он же, по словам женщины, предложил ей оформить договор купли-продажи между ней и продавцом и расписаться за последнего, чтобы в последующем оформить дорогую иномарку на ее имя. «Суд, рассмотрев данное гражданское дело, признал договор купли-продажи, заключенный между гражданкой и продавцом из другого региона, недействительным. На момент заключения сделки собственником автомобиля уже несколько дней являлся ее бойфренд. То есть бывший владелец (житель другого региона) уже не имел права распоряжаться этим имуществом. Фактически истец обещал подарить своей подруге автомобиль, но договор дарения, необходимый в таких ситуациях, составлен не был. На свет появился договор купли-продажи от лица гражданина, который на данный момент правом собственности на машину не обладал», — добавили в пресс-службе УФССП. Но такое решение не устроило гражданку, и она подала апелляционную жалобу. Но и в Челябинском облсуде решили, что правом владеть автомобилем она не имеет. Тем не менее, машину девушка так и не вернула. В отношении нее было открыто исполнительное производство. В один из дней судебные приставы нашли автомобиль и на эвакуаторе переправили ее законному владельцу.