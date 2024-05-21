«В огне не горит, в воде не тонет»: как выглядит в Кургане дом смотрящего, переживший ЧС. Фото, видео

Дом смотрящего в Кургане, переживший пожары, уцелел при наводнении

22 мая 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Уцелевший в пожаре дом авторитета в Смолино пережил вторую ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Дом «смотрящего» из микрорайона Смолино в Кургане вновь пережил удар стихии. Паводок практически не нанес никакого вреда зданию. Корреспонденты URA.RU рассказывают, чем примечателен дом и как он выглядит после одного из самых масштабных наводнений в истории Курганской области. «В паводке уцелел дом авторитета. Во время пожаров в 2023 году это здание, наряду с храмом Святого Духа, не задели пожары. В огне не горит, в воде не тонет, как говорится», — рассказывают корреспонденту URA.RU местные жители. Дом принадлежит авторитету, так говорят источники из криминальных кругов. Сейчас владелец уцелевшего дома отбывает наказание в колонии строгого режима. Жилище двухэтажное, фасад покрыт металлосайдлингом. Крыша тоже из металла. Во время пожаров, по предположениям местных, это и помогло дому уцелеть. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Смолино в Кургане от огня не пострадал не только храм Святого Духа, но и дом, который принадлежит авторитету. Тогда владелец находился в СИЗО и только готовился к отбыванию срока в колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дом «смотрящего» из микрорайона Смолино в Кургане вновь пережил удар стихии. Паводок практически не нанес никакого вреда зданию. Корреспонденты URA.RU рассказывают, чем примечателен дом и как он выглядит после одного из самых масштабных наводнений в истории Курганской области. «В паводке уцелел дом авторитета. Во время пожаров в 2023 году это здание, наряду с храмом Святого Духа, не задели пожары. В огне не горит, в воде не тонет, как говорится», — рассказывают корреспонденту URA.RU местные жители. Дом принадлежит авторитету, так говорят источники из криминальных кругов. Сейчас владелец уцелевшего дома отбывает наказание в колонии строгого режима. Жилище двухэтажное, фасад покрыт металлосайдлингом. Крыша тоже из металла. Во время пожаров, по предположениям местных, это и помогло дому уцелеть. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Смолино в Кургане от огня не пострадал не только храм Святого Духа, но и дом, который принадлежит авторитету. Тогда владелец находился в СИЗО и только готовился к отбыванию срока в колонии.