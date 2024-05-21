21 мая 2024

«В огне не горит, в воде не тонет»: как выглядит в Кургане дом смотрящего, переживший ЧС. Фото, видео

Дом смотрящего в Кургане, переживший пожары, уцелел при наводнении
© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Последствия пожара. Курган, смолино, дом петренка
Уцелевший в пожаре дом авторитета в Смолино пережил вторую ЧС Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Дом «смотрящего» из микрорайона Смолино в Кургане вновь пережил удар стихии. Паводок практически не нанес никакого вреда зданию. Корреспонденты URA.RU рассказывают, чем примечателен дом и как он выглядит после одного из самых масштабных наводнений в истории Курганской области.

«В паводке уцелел дом авторитета. Во время пожаров в 2023 году это здание, наряду с храмом Святого Духа, не задели пожары. В огне не горит, в воде не тонет, как говорится», — рассказывают корреспонденту URA.RU местные жители.

Дом принадлежит авторитету, так говорят источники из криминальных кругов. Сейчас владелец уцелевшего дома отбывает наказание в колонии строгого режима. Жилище двухэтажное, фасад покрыт металлосайдлингом. Крыша тоже из металла. Во время пожаров, по предположениям местных, это и помогло дому уцелеть.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Смолино в Кургане от огня не пострадал не только храм Святого Духа, но и дом, который принадлежит авторитету. Тогда владелец находился в СИЗО и только готовился к отбыванию срока в колонии.

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Дом «смотрящего» из микрорайона Смолино в Кургане вновь пережил удар стихии. Паводок практически не нанес никакого вреда зданию. Корреспонденты URA.RU рассказывают, чем примечателен дом и как он выглядит после одного из самых масштабных наводнений в истории Курганской области. «В паводке уцелел дом авторитета. Во время пожаров в 2023 году это здание, наряду с храмом Святого Духа, не задели пожары. В огне не горит, в воде не тонет, как говорится», — рассказывают корреспонденту URA.RU местные жители. Дом принадлежит авторитету, так говорят источники из криминальных кругов. Сейчас владелец уцелевшего дома отбывает наказание в колонии строгого режима. Жилище двухэтажное, фасад покрыт металлосайдлингом. Крыша тоже из металла. Во время пожаров, по предположениям местных, это и помогло дому уцелеть. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Смолино в Кургане от огня не пострадал не только храм Святого Духа, но и дом, который принадлежит авторитету. Тогда владелец находился в СИЗО и только готовился к отбыванию срока в колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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