В микрорайоне Смолино в Кургане от огня спасся не только храм Святого Духа, но и дом, который принадлежит авторитету. Об этом сообщают источники в криминальных кругах. Журналист URA.RU сняла на видео уцелевший от пожара дом.
«В Смолино чудом уцелел дом, который принадлежит авторитету. Сейчас он сам находится в СИЗО и готовится отбывать срок в колонии строгого режима», — уточнили источники.
Журналист агентства с места события передает, что двухэтажный дом действительно уцелел. Его фасад покрыт металлосайдлингом, крыша тоже покрыта металлом. «Возможно это и спасло дом», — говорят инсайдеры.
Ранее URA.RU писало в курганском микрорайоне Смолино в пожаре уцелел храм Святого Духа, которому сделал подарок сенатор Сергей Муратов. Буквально пару недель назад он подарил церкви дорогой престол ручной работы, изготовленный в Екатеринбурге.
В микрорайоне Смолино в Кургане от огня спасся не только храм Святого Духа, но и дом, который принадлежит авторитету. Об этом сообщают источники в криминальных кругах. Журналист URA.RU сняла на видео уцелевший от пожара дом. «В Смолино чудом уцелел дом, который принадлежит авторитету. Сейчас он сам находится в СИЗО и готовится отбывать срок в колонии строгого режима», — уточнили источники. Журналист агентства с места события передает, что двухэтажный дом действительно уцелел. Его фасад покрыт металлосайдлингом, крыша тоже покрыта металлом. «Возможно это и спасло дом», — говорят инсайдеры. Ранее URA.RU писало в курганском микрорайоне Смолино в пожаре уцелел храм Святого Духа, которому сделал подарок сенатор Сергей Муратов. Буквально пару недель назад он подарил церкви дорогой престол ручной работы, изготовленный в Екатеринбурге.