В микрорайоне Смолино 7 мая не сгорели всего несколько строений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В микрорайоне Смолино в Кургане от огня спасся не только храм Святого Духа, но и дом, который принадлежит авторитету. Об этом сообщают источники в криминальных кругах. Журналист URA.RU сняла на видео уцелевший от пожара дом.

«В Смолино чудом уцелел дом, который принадлежит авторитету. Сейчас он сам находится в СИЗО и готовится отбывать срок в колонии строгого режима», — уточнили источники.

Журналист агентства с места события передает, что двухэтажный дом действительно уцелел. Его фасад покрыт металлосайдлингом, крыша тоже покрыта металлом. «Возможно это и спасло дом», — говорят инсайдеры.

Ранее URA.RU писало в курганском микрорайоне Смолино в пожаре уцелел храм Святого Духа, которому сделал подарок сенатор Сергей Муратов. Буквально пару недель назад он подарил церкви дорогой престол ручной работы, изготовленный в Екатеринбурге.

Храм в Смолино был построен в конце 19 века Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Смолино люди были эвакуированы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU