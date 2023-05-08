В Кургане наряду с храмом уцелел дом авторитета. Видео

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Смолино. Последствия пожара. Курган
В микрорайоне Смолино 7 мая не сгорели всего несколько строений Фото:
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В микрорайоне Смолино в Кургане от огня спасся не только храм Святого Духа, но и дом, который принадлежит авторитету. Об этом сообщают источники в криминальных кругах. Журналист URA.RU сняла на видео уцелевший от пожара дом.

«В Смолино чудом уцелел дом, который принадлежит авторитету. Сейчас он сам находится в СИЗО и готовится отбывать срок в колонии строгого режима», — уточнили источники.

Журналист агентства с места события передает, что двухэтажный дом действительно уцелел. Его фасад покрыт металлосайдлингом, крыша тоже покрыта металлом. «Возможно это и спасло дом», — говорят инсайдеры.

Ранее URA.RU писало в курганском микрорайоне Смолино в пожаре уцелел храм Святого Духа, которому сделал подарок сенатор Сергей Муратов. Буквально пару недель назад он подарил церкви дорогой престол ручной работы, изготовленный в Екатеринбурге.

Смолино. Последствия пожара. Курган
Храм в Смолино был построен в конце 19 века
Фото:
Смолино. Последствия пожара. Курган
Из Смолино люди были эвакуированы
Фото:
Смолино. Последствия пожара. Курган
Двухэтажный дом — один из немногих уцелевших в Смолино
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В микрорайоне Смолино в Кургане от огня спасся не только храм Святого Духа, но и дом, который принадлежит авторитету. Об этом сообщают источники в криминальных кругах. Журналист URA.RU сняла на видео уцелевший от пожара дом. «В Смолино чудом уцелел дом, который принадлежит авторитету. Сейчас он сам находится в СИЗО и готовится отбывать срок в колонии строгого режима», — уточнили источники. Журналист агентства с места события передает, что двухэтажный дом действительно уцелел. Его фасад покрыт металлосайдлингом, крыша тоже покрыта металлом. «Возможно это и спасло дом», — говорят инсайдеры. Ранее URA.RU писало в курганском микрорайоне Смолино в пожаре уцелел храм Святого Духа, которому сделал подарок сенатор Сергей Муратов. Буквально пару недель назад он подарил церкви дорогой престол ручной работы, изготовленный в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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