«Аэрофлот» заплатит екатеринбуржцам 119 тысяч рублей за отмену билетов в Таиланд

Свердловский областной суд обязал компанию «Аэрофлот» выплатить екатеринбургской паре 119 тысяч рублей убытков за разрыв договора авиаперевозки. Об этом сообщает telegram-канал инстанции.
«В октябре 2023 года Екатерина и Александр приобрели на сайте авиакомпании билеты по маршруту Екатеринбург — Москва — Пхукет — Москва — Екатеринбург на общую сумму 49 254 рубля. Им были высланы электронный чек и маршрутные квитанции. Однако через несколько дней авиакомпания неожиданно разорвала договор авиаперевозки из-за „некорректного оформления билетов в силу технических причин“», — говорится в посте.
«Аэрофлот» вернул деньги паре с дополнительной скидкой на будущие покупки. Не согласившись с таким решением, Екатерина и Александр обратились в суд, требуя возместить разницу в стоимости перелета, которая на момент предъявления иска составила 118 946 рублей. Ленинский районный суд отказал им в удовлетворении требований, посчитав, что договор не был заключен из-за ошибочной цены на сайте.
Однако после обжалования решения в областном суде было установлено, что предложение на сайте «Аэрофлота» являлось публичной офертой, и компания не имела права менять цену после того, как пассажиры приняли ее условия. В результате суд второй инстанции встал на сторону пассажиров и присудил им компенсацию за убытки.
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