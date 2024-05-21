«Аэрофлот» заплатит екатеринбуржцам 119 тысяч рублей за отмену билетов в Таиланд

22 мая 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Пара отсудила у авиакомпании деньги только во второй инстанции Фото: Алена Полозова © URA.RU Свердловский областной суд обязал компанию «Аэрофлот» выплатить екатеринбургской паре 119 тысяч рублей убытков за разрыв договора авиаперевозки. Об этом сообщает telegram-канал инстанции. «В октябре 2023 года Екатерина и Александр приобрели на сайте авиакомпании билеты по маршруту Екатеринбург — Москва — Пхукет — Москва — Екатеринбург на общую сумму 49 254 рубля. Им были высланы электронный чек и маршрутные квитанции. Однако через несколько дней авиакомпания неожиданно разорвала договор авиаперевозки из-за „некорректного оформления билетов в силу технических причин“», — говорится в посте. «Аэрофлот» вернул деньги паре с дополнительной скидкой на будущие покупки. Не согласившись с таким решением, Екатерина и Александр обратились в суд, требуя возместить разницу в стоимости перелета, которая на момент предъявления иска составила 118 946 рублей. Ленинский районный суд отказал им в удовлетворении требований, посчитав, что договор не был заключен из-за ошибочной цены на сайте. Однако после обжалования решения в областном суде было установлено, что предложение на сайте «Аэрофлота» являлось публичной офертой, и компания не имела права менять цену после того, как пассажиры приняли ее условия. В результате суд второй инстанции встал на сторону пассажиров и присудил им компенсацию за убытки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд обязал компанию «Аэрофлот» выплатить екатеринбургской паре 119 тысяч рублей убытков за разрыв договора авиаперевозки. Об этом сообщает telegram-канал инстанции. «В октябре 2023 года Екатерина и Александр приобрели на сайте авиакомпании билеты по маршруту Екатеринбург — Москва — Пхукет — Москва — Екатеринбург на общую сумму 49 254 рубля. Им были высланы электронный чек и маршрутные квитанции. Однако через несколько дней авиакомпания неожиданно разорвала договор авиаперевозки из-за „некорректного оформления билетов в силу технических причин“», — говорится в посте. «Аэрофлот» вернул деньги паре с дополнительной скидкой на будущие покупки. Не согласившись с таким решением, Екатерина и Александр обратились в суд, требуя возместить разницу в стоимости перелета, которая на момент предъявления иска составила 118 946 рублей. Ленинский районный суд отказал им в удовлетворении требований, посчитав, что договор не был заключен из-за ошибочной цены на сайте. Однако после обжалования решения в областном суде было установлено, что предложение на сайте «Аэрофлота» являлось публичной офертой, и компания не имела права менять цену после того, как пассажиры приняли ее условия. В результате суд второй инстанции встал на сторону пассажиров и присудил им компенсацию за убытки.