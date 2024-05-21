21 мая 2024

В Перми пассажиров самолетов встречает огромная надпись про Пензу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граффити видно с борта самолета
Граффити видно с борта самолета Фото:

Пассажиры самолетов, прилетающие в Пермь, могут увидеть на земле огромную надпись, которая говорит, что они прибывают в Пензу. Такое шуточное граффити создали пермские художники, делая отсылку к вечной теме – Пермь и Пензу часто путают в России. Фото надписи авторы опубликовали в соцсетях.

«Работу мы разместили на территории Музея авиации. Но необязательно приходить в него. Достаточно просто купить билет на самолет», — рассказывает одна из авторов граффити Евгения Шарецкая.

Ранее URA.RU рассказывало, что Музей авиации в Перми закрылся. Владелец распродавал и экспонаты, и сам земельный участок. 

Надпись видно с борта самолета
Надпись видно с борта самолета
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажиры самолетов, прилетающие в Пермь, могут увидеть на земле огромную надпись, которая говорит, что они прибывают в Пензу. Такое шуточное граффити создали пермские художники, делая отсылку к вечной теме – Пермь и Пензу часто путают в России. Фото надписи авторы опубликовали в соцсетях. «Работу мы разместили на территории Музея авиации. Но необязательно приходить в него. Достаточно просто купить билет на самолет», — рассказывает одна из авторов граффити Евгения Шарецкая. Ранее URA.RU рассказывало, что Музей авиации в Перми закрылся. Владелец распродавал и экспонаты, и сам земельный участок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...