07 декабря 2023

Пермякам предлагают купить вертолет Ми-8, истребитель МиГ-25 и кабину Ту-134

В Перми закрытый музей частной авиации продают за 150 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, вертолет, ми-12, mi-12, в-12, гомер, homer, транспортный, прототип
Частный музей авиации под открытым небом закрылся в Перми в августе (архивное фото) Фото:

В Перми владелец ранее закрытого частного музея авиации на Шоссе Космонавтов объявил о новой распродаже его экспонатов. Речь о десятках единиц авиатехники, в том числе вертолетах Ми-8, истребителях МиГ-25 и кабинах самолетов Ту-134. Также продается земельный участок. Общая стоимость всех активов составляет почти 150 млн рублей.

«В связи с закрытием авиамузея продаем экспонаты и земельный участок. Площадь территории 3306 квадратных метров. Более 60 экспонатов, среди которых: вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-24А, истребители МиГ-25 и МиГ-29, кабины самолетов Ту-134, Як-40, Ан-24 и Ил-14, поршневые и реактивные авиационные двигатели и многое другое. Вся техника демилитаризована и снята из реестра воздушных судов. Цена — 149,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Автор объявления уточняет, что рассматривает как продажу отдельных экспонатов, так и всего комплекса. Тому, кто разом купит весь музей, будут предоставлены стратегия его развития и эскизный проект реконструкции. О закрытии в Перми музея частной авиации и переезде экспонатов в личные коллекции директор экспозиции Сергей Павлов объявил в конце августа 2023 года. Причиной закрытия послужило отсутствие инвестора. В сентябре музейную технику впервые выставили на продажу.

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В Перми владелец ранее закрытого частного музея авиации на Шоссе Космонавтов объявил о новой распродаже его экспонатов. Речь о десятках единиц авиатехники, в том числе вертолетах Ми-8, истребителях МиГ-25 и кабинах самолетов Ту-134. Также продается земельный участок. Общая стоимость всех активов составляет почти 150 млн рублей. «В связи с закрытием авиамузея продаем экспонаты и земельный участок. Площадь территории 3306 квадратных метров. Более 60 экспонатов, среди которых: вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-24А, истребители МиГ-25 и МиГ-29, кабины самолетов Ту-134, Як-40, Ан-24 и Ил-14, поршневые и реактивные авиационные двигатели и многое другое. Вся техника демилитаризована и снята из реестра воздушных судов. Цена — 149,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Автор объявления уточняет, что рассматривает как продажу отдельных экспонатов, так и всего комплекса. Тому, кто разом купит весь музей, будут предоставлены стратегия его развития и эскизный проект реконструкции. О закрытии в Перми музея частной авиации и переезде экспонатов в личные коллекции директор экспозиции Сергей Павлов объявил в конце августа 2023 года. Причиной закрытия послужило отсутствие инвестора. В сентябре музейную технику впервые выставили на продажу.
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