Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо демонстрирует переход глобалистских тоталитарно-либеральных элит к открытому политическому террору против своих оппонентов. Об этом заявила Служба внешней разведки РФ.
"Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов", — говорится в сообщении СВР, передает РИА Новости. Там отметили, что такие действия призваны запугать инакомыслящих.
СВР также отметила, что за официальными пожеланиями выздоровления Фицо, звучащими на Западе, скрывается истинное лицо глобалистской секты. В многочисленных комментариях в соцсетях адепты этой секты одобряют преступление и призывают к устранению других национально ориентированных лидеров, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич.
Покушение на словацкого политика Роберта Фицо было совершено писателем и сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Юраем Цинтулой. Инцидент произошел, когда Фицо покидал заседание Национального совета Словакии в Гандлове.
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