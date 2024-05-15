Президент Словакии подтвердила задержание стрелявшего в премьера Фицо

15 мая 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Напавшего на Фицо задержали, заявила глава Словакии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо Стрелок, который напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Об этом сообщила президент Словакии Зузана Чапутова. «Полиция задержала нападавшего», — передает РИА Новости слова Чапутовой. Она добавила, что полицейские предоставят всю информацию позже. Глава Словакии попросила общество воздержаться от поспешных выводов. По ее словам, на данный момент самым главным является состояние Фицо, которое определяется как тяжелое. Премьера доставили в Банскую Быстрицу, чтобы провести срочную операцию. Роберта Фицо ранил 71-летний писатель Цинтула, передает телеканал Markiza . Он выстрелил в него, когда политик выходил с заседания Национального совета Словацкой республики в городе Гандлова. Выстрел проводился из легального короткоствольного ружья. В результате этого словацкий премьер получил ранение груди и брюшной полости. Западные политики глубоко шокированы произошедшим. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что подобное подрывает демократию в Европе, а президент Латвии Эдгарс Ринкевичс осудил нападение и призвал провести тщательное расследование. Более подробная реакция политиков — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стрелок, который напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Об этом сообщила президент Словакии Зузана Чапутова. «Полиция задержала нападавшего», — передает РИА Новости слова Чапутовой. Она добавила, что полицейские предоставят всю информацию позже. Глава Словакии попросила общество воздержаться от поспешных выводов. По ее словам, на данный момент самым главным является состояние Фицо, которое определяется как тяжелое. Премьера доставили в Банскую Быстрицу, чтобы провести срочную операцию. Роберта Фицо ранил 71-летний писатель Цинтула, передает телеканал Markiza. Он выстрелил в него, когда политик выходил с заседания Национального совета Словацкой республики в городе Гандлова. Выстрел проводился из легального короткоствольного ружья. В результате этого словацкий премьер получил ранение груди и брюшной полости. Западные политики глубоко шокированы произошедшим. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что подобное подрывает демократию в Европе, а президент Латвии Эдгарс Ринкевичс осудил нападение и призвал провести тщательное расследование. Более подробная реакция политиков — в материале URA.RU.