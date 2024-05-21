21 мая 2024

Тюменский выпускник стал генеральным директором «Магнита»

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания обходилась без генерального директора с 2019 года
Компания обходилась без генерального директора с 2019 года Фото:

Выпускник тюменского индустриального университета Евгений Случевский назначен генеральным директором розничной сети "Магнит". Об этом в своем telegram-канале сообщила директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

"Евгений Случевский — генеральный директор "Магнита"! Поздравляю Евгения с новой должностью", — говорится в сообщении.

Известно, что розничная сеть "Магнит" обходилась без CEO с 2019 года. Должность оставалась вакантной после увольнения Ольги Наумовой.

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Выпускник тюменского индустриального университета Евгений Случевский назначен генеральным директором розничной сети "Магнит". Об этом в своем telegram-канале сообщила директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова. "Евгений Случевский — генеральный директор "Магнита"! Поздравляю Евгения с новой должностью", — говорится в сообщении. Известно, что розничная сеть "Магнит" обходилась без CEO с 2019 года. Должность оставалась вакантной после увольнения Ольги Наумовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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