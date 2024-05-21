Тюменский выпускник стал генеральным директором «Магнита»

Компания обходилась без генерального директора с 2019 года
Выпускник тюменского индустриального университета Евгений Случевский назначен генеральным директором розничной сети "Магнит". Об этом в своем telegram-канале сообщила директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.
"Евгений Случевский — генеральный директор "Магнита"! Поздравляю Евгения с новой должностью", — говорится в сообщении.
Известно, что розничная сеть "Магнит" обходилась без CEO с 2019 года. Должность оставалась вакантной после увольнения Ольги Наумовой.
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