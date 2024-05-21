21 мая 2024

Ямальский авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы по России

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы из Ноябрьска и Надыма
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые рейсы будут доступны с июня
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Авиакомпания "Ямал" ввела на лето дополнительные рейсы. С июня будут доступны полеты из Ноябрьска (ЯНАО) в Москву, Уфу и Тюмень и из Надыма (ЯНАО) в Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. 

  • Тюмень — Ноябрьск 01.06.2024;
  • Ноябрьск — Тюмень 12.06.2024;
  • Ноябрьск — Москва (ДМД) 17.06.2024;
  • Уфа — Ноябрьск 24.06.2024;
  • Надым — Тюмень 28.06.2024;
  • Ноябрьск — Москва (ДМД) 13.07.2024;
  • Тюмень — Ноябрьск 16.07.2024;
  • Москва (ДМД) — Ноябрьск 16.07.2024;
  • Сочи — Ноябрьск 18.07.2024;
  • Надым — Тюмень 30.08.2024.

Ранее URA.RU сообщало о запуске авиарейсов из Уфы в Новый Уренгой (ЯНАО). Перелеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings. 

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Авиакомпания "Ямал" ввела на лето дополнительные рейсы. С июня будут доступны полеты из Ноябрьска (ЯНАО) в Москву, Уфу и Тюмень и из Надыма (ЯНАО) в Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.  Ранее URA.RU сообщало о запуске авиарейсов из Уфы в Новый Уренгой (ЯНАО). Перелеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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