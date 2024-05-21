Ямальский авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы по России

Новые рейсы будут доступны с июня
Авиакомпания "Ямал" ввела на лето дополнительные рейсы. С июня будут доступны полеты из Ноябрьска (ЯНАО) в Москву, Уфу и Тюмень и из Надыма (ЯНАО) в Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
- Тюмень — Ноябрьск 01.06.2024;
- Ноябрьск — Тюмень 12.06.2024;
- Ноябрьск — Москва (ДМД) 17.06.2024;
- Уфа — Ноябрьск 24.06.2024;
- Надым — Тюмень 28.06.2024;
- Ноябрьск — Москва (ДМД) 13.07.2024;
- Тюмень — Ноябрьск 16.07.2024;
- Москва (ДМД) — Ноябрьск 16.07.2024;
- Сочи — Ноябрьск 18.07.2024;
- Надым — Тюмень 30.08.2024.
Ранее URA.RU сообщало о запуске авиарейсов из Уфы в Новый Уренгой (ЯНАО). Перелеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings.
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