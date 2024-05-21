21 мая 2024

ФНС опровергла задержание и обыски у главного свердловского налоговика

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Налоговая служба. Тюмень, налоговая, налоговая служба, налоговая тюмень, уфнс по тюменской области
В налоговой оперативных действий не проводилось Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

Федеральная налоговая служба России опровергла информацию об обысках и задержании экс-начальника УФНС Свердловской области Сергея Логинова. Это следует из ответа регионального управления в ответ на запрос URA.RU.

«Информация в СМИ, появившаяся 21 мая, об обысках в УФНС по Свердловской области о задержании Сергея Логинова не соответствует действительности. В Управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились», — говорится в письме ведомства.

Утром 21 мая стало известно, что дома у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова по неофициальным данным прошли обыски. Сам силовик якобы был задержан. Позднее появились сведения о возможных обысках у бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергее Логинова. Однако собеседник из его окружения опроверг URA.RU информацию. Выяснилось, что у налоговика истек рабочий контракт, в связи с чем он покинул место службы.

Несколько источников агентства предполагают, что Дьяков может быть задержан по делу бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Вместе с ней были арестованы директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). По неофициальным данным, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 млн до миллиарда рублей. Все, что известно о деле Чернецкой, — в сюжете URA.RU.

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Федеральная налоговая служба России опровергла информацию об обысках и задержании экс-начальника УФНС Свердловской области Сергея Логинова. Это следует из ответа регионального управления в ответ на запрос URA.RU. «Информация в СМИ, появившаяся 21 мая, об обысках в УФНС по Свердловской области о задержании Сергея Логинова не соответствует действительности. В Управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились», — говорится в письме ведомства. Утром 21 мая стало известно, что дома у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова по неофициальным данным прошли обыски. Сам силовик якобы был задержан. Позднее появились сведения о возможных обысках у бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергее Логинова. Однако собеседник из его окружения опроверг URA.RU информацию. Выяснилось, что у налоговика истек рабочий контракт, в связи с чем он покинул место службы. Несколько источников агентства предполагают, что Дьяков может быть задержан по делу бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Вместе с ней были арестованы директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). По неофициальным данным, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 млн до миллиарда рублей. Все, что известно о деле Чернецкой, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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