ФНС опровергла задержание и обыски у главного свердловского налоговика

22 мая 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

В налоговой оперативных действий не проводилось Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков Федеральная налоговая служба России опровергла информацию об обысках и задержании экс-начальника УФНС Свердловской области Сергея Логинова. Это следует из ответа регионального управления в ответ на запрос URA.RU. «Информация в СМИ, появившаяся 21 мая, об обысках в УФНС по Свердловской области о задержании Сергея Логинова не соответствует действительности. В Управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились», — говорится в письме ведомства. Утром 21 мая стало известно, что дома у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова по неофициальным данным прошли обыски. Сам силовик якобы был задержан. Позднее появились сведения о возможных обысках у бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергее Логинова. Однако собеседник из его окружения опроверг URA.RU информацию. Выяснилось, что у налоговика истек рабочий контракт, в связи с чем он покинул место службы. Несколько источников агентства предполагают, что Дьяков может быть задержан по делу бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Вместе с ней были арестованы директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). По неофициальным данным, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 млн до миллиарда рублей. Все, что известно о деле Чернецкой, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная налоговая служба России опровергла информацию об обысках и задержании экс-начальника УФНС Свердловской области Сергея Логинова. Это следует из ответа регионального управления в ответ на запрос URA.RU. «Информация в СМИ, появившаяся 21 мая, об обысках в УФНС по Свердловской области о задержании Сергея Логинова не соответствует действительности. В Управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились», — говорится в письме ведомства. Утром 21 мая стало известно, что дома у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова по неофициальным данным прошли обыски. Сам силовик якобы был задержан. Позднее появились сведения о возможных обысках у бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергее Логинова. Однако собеседник из его окружения опроверг URA.RU информацию. Выяснилось, что у налоговика истек рабочий контракт, в связи с чем он покинул место службы. Несколько источников агентства предполагают, что Дьяков может быть задержан по делу бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Вместе с ней были арестованы директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). По неофициальным данным, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 млн до миллиарда рублей. Все, что известно о деле Чернецкой, — в сюжете URA.RU.