Россия не будет пересматривать границу на Балтике

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Россия не намерена менять границы на Балтике
Россия не намерена менять границы на Балтике Фото:

Россия не имеет намерений изменять линию государственной границы на Балтике. Об этом рассказал военно-дипломатической источник.

"У РФ не было и нет намерений по пересмотру на Балтике линии госграницы", — заявил источник. Он добавил, что российские власти также не планируют менять границы экономической зоны и континентального шельфа в данном регионе.

Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из-за опасений за его возможный захват со стороны России. Главнокомандующий Швеции Микаэль Бюден рассказал об этом 22 мая.

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Россия не имеет намерений изменять линию государственной границы на Балтике. Об этом рассказал военно-дипломатической источник. "У РФ не было и нет намерений по пересмотру на Балтике линии госграницы", — заявил источник. Он добавил, что российские власти также не планируют менять границы экономической зоны и континентального шельфа в данном регионе. Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из-за опасений за его возможный захват со стороны России. Главнокомандующий Швеции Микаэль Бюден рассказал об этом 22 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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