Россия не будет пересматривать границу на Балтике

Россия не намерена менять границы на Балтике
Россия не имеет намерений изменять линию государственной границы на Балтике. Об этом рассказал военно-дипломатической источник.
"У РФ не было и нет намерений по пересмотру на Балтике линии госграницы", — заявил источник. Он добавил, что российские власти также не планируют менять границы экономической зоны и континентального шельфа в данном регионе.
Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из-за опасений за его возможный захват со стороны России. Главнокомандующий Швеции Микаэль Бюден рассказал об этом 22 мая.
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