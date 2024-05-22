Песков: Россия вынуждена реагировать на эскалацию напряженности на Балтике

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Обстановка на Балтика становится напряженнее, заявил Дмитрий Песков
Обстановка на Балтика становится напряженнее, заявил Дмитрий Песков Фото:

На Балтике наблюдается усиление напряженности, что требует от российских военных ведомств принятие дополнительных мер для обеспечения безопасности России. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  

"Вы видите, как эскалируется обстановка, особенно в Балтийском регионе. Это требует от наших ведомств обеспечения нашей безопасности. Но я не компетентен в деталях. Рекомендую обратиться в Минобороны", — заявил Дмитрий Песков.

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На Балтике наблюдается усиление напряженности, что требует от российских военных ведомств принятие дополнительных мер для обеспечения безопасности России. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.   "Вы видите, как эскалируется обстановка, особенно в Балтийском регионе. Это требует от наших ведомств обеспечения нашей безопасности. Но я не компетентен в деталях. Рекомендую обратиться в Минобороны", — заявил Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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