Песков: Россия вынуждена реагировать на эскалацию напряженности на Балтике

Обстановка на Балтика становится напряженнее, заявил Дмитрий Песков
На Балтике наблюдается усиление напряженности, что требует от российских военных ведомств принятие дополнительных мер для обеспечения безопасности России. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы видите, как эскалируется обстановка, особенно в Балтийском регионе. Это требует от наших ведомств обеспечения нашей безопасности. Но я не компетентен в деталях. Рекомендую обратиться в Минобороны", — заявил Дмитрий Песков.
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