Песков назвал заявление Блинкена о Раиси хамским

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Дмитрий Песков назвал заявление Блинкена хамским
Дмитрий Песков назвал заявление Блинкена хамским Фото:

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанное после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, является хамским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

"Я пока не видел оригинал. Трудно поверить, что дипломат, тем более что высокий представитель такой страны как США, может сделать такое неловкое заявление, хамское заявление в отношении целого народа", — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  

Президент Ирана погиб в авиакатастрофе 19 мая. Ранее Блинкен заявил, что народ Ирана и мир в целом выиграли от его смерти.

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Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанное после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, является хамским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.  "Я пока не видел оригинал. Трудно поверить, что дипломат, тем более что высокий представитель такой страны как США, может сделать такое неловкое заявление, хамское заявление в отношении целого народа", — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.   Президент Ирана погиб в авиакатастрофе 19 мая. Ранее Блинкен заявил, что народ Ирана и мир в целом выиграли от его смерти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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