Песков назвал заявление Блинкена о Раиси хамским

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанное после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, является хамским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я пока не видел оригинал. Трудно поверить, что дипломат, тем более что высокий представитель такой страны как США, может сделать такое неловкое заявление, хамское заявление в отношении целого народа", — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Президент Ирана погиб в авиакатастрофе 19 мая. Ранее Блинкен заявил, что народ Ирана и мир в целом выиграли от его смерти.
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