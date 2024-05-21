Блинкен: жители Ирана выиграли от смерти президента Раиси

Энтони Блинкен считает, что иранскому народу стало лучше после смерти президента
Народ Ирана и мир в целом выиграли от смерти президента Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — заявил Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости. Так госсекретарь США прокомментировал смерть иранского президента Раиси.
Президент Ирана погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вертолет потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан.
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