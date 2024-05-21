Блинкен: жители Ирана выиграли от смерти президента Раиси

22 мая 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен считает, что иранскому народу стало лучше после смерти президента Фото: Официальный сайт президента Украины Народ Ирана и мир в целом выиграли от смерти президента Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — заявил Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости. Так госсекретарь США прокомментировал смерть иранского президента Раиси. Президент Ирана погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вертолет потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народ Ирана и мир в целом выиграли от смерти президента Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — заявил Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости. Так госсекретарь США прокомментировал смерть иранского президента Раиси. Президент Ирана погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вертолет потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан.