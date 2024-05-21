21 мая 2024

Блинкен: жители Ирана выиграли от смерти президента Раиси

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Энтони Блинкен считает, что иранскому народу стало лучше после смерти президента Фото:

Народ Ирана и мир в целом выиграли от смерти президента Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — заявил Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости. Так госсекретарь США прокомментировал смерть иранского президента Раиси.

Президент Ирана погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вертолет потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан.

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Народ Ирана и мир в целом выиграли от смерти президента Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — заявил Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости. Так госсекретарь США прокомментировал смерть иранского президента Раиси. Президент Ирана погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вертолет потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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