В Челябинске из «Жизнь Марта» после отравления свердловчан пропала часть товаров. Фото, видео

22 мая 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Челябинске часть полок в «Жизнь марте» оказалась пустой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» В Челябинске с точек сети магазинов «Жизнь Март», после покупок в которой массово отравились екатеринбуржцы, 22 мая пропали шаурма, часть сэндвичей и куриных рулетов. В опустевших полках магазина убедился корреспондент URA.RU. «Сейчас с поставками немножко проблема во всех точках „Жизнь Март“. Сейчас их (шаурму — прим. URA.RU) вообще сняли, закрыли поставки от этого поставщика», — сообщил консультант читательнице. Наличие в магазинах продукции проверил и корреспондент URA.RU. Агентство обратилось в пресс-службу сети с просьбой сообщить причины, по которым на полках челябинских магазинов отсутствует часть товаров. Ответ будет опубликован после получения. Ранее компания пообещала выплатить один миллион рублей каждому пострадавшему, если причиной отравления свердловчан действительно стали продукты, купленные в «Жизнь Марте». Там URA.RU сообщили, что продукцию подозреваемого поставщика сразу сняли с продажи. Какие именно позиции были изъяты, в пресс-службе не уточнили. Часть полок одного из магазинов «Жизнь Март» оказались пустыми 22 мая Фото: читатель © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с точек сети магазинов «Жизнь Март», после покупок в которой массово отравились екатеринбуржцы, 22 мая пропали шаурма, часть сэндвичей и куриных рулетов. В опустевших полках магазина убедился корреспондент URA.RU. «Сейчас с поставками немножко проблема во всех точках „Жизнь Март“. Сейчас их (шаурму — прим. URA.RU) вообще сняли, закрыли поставки от этого поставщика», — сообщил консультант читательнице. Наличие в магазинах продукции проверил и корреспондент URA.RU. Агентство обратилось в пресс-службу сети с просьбой сообщить причины, по которым на полках челябинских магазинов отсутствует часть товаров. Ответ будет опубликован после получения. Ранее компания пообещала выплатить один миллион рублей каждому пострадавшему, если причиной отравления свердловчан действительно стали продукты, купленные в «Жизнь Марте». Там URA.RU сообщили, что продукцию подозреваемого поставщика сразу сняли с продажи. Какие именно позиции были изъяты, в пресс-службе не уточнили.