21 мая 2024

Екатеринбуржцам, отравившимся в «Жизньмарте», заплатят по миллиону

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
Роспотребнадзор утверждает, что отравилось около 18 человек Фото:

Екатеринбуржцы массово отравились после того, как поели в «Жизньмарте». По данным Роспотребнадзора, с 16 мая у 18 человек обнаружили такие вирусы, как сальмонелла, ротавирус и норовирус. В компании URA.RU сообщили, что начали проводить расследование и готовы выплатить пострадавшим около миллиона рублей.

«Если выяснится, что в этих обращениях действительно есть вина нашего поставщика, во-первых, мы постараемся хоть немного сгладить сложности, созданные нашим покупателям, и выплатим каждому, на кого ссылается Роспотребнадзор, по 1 миллиону рублей. Пусть это будет небольшой счастливый билетик для наших покупателей», — заявили в пресс-службе.

Также в компании пообещали, что продукция виновного поставщика больше никогда не попадет в магазин. В «Жизньмарте» предполагают, что владелец фабрики смог обмануть санитарную службу магазина. «Мы сразу сняли с продажи всю продукцию, которую ели гости, и остановили отгрузки от этих производителей», — уточнили в пресс-службе.

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Екатеринбуржцы массово отравились после того, как поели в «Жизньмарте». По данным Роспотребнадзора, с 16 мая у 18 человек обнаружили такие вирусы, как сальмонелла, ротавирус и норовирус. В компании URA.RU сообщили, что начали проводить расследование и готовы выплатить пострадавшим около миллиона рублей. «Если выяснится, что в этих обращениях действительно есть вина нашего поставщика, во-первых, мы постараемся хоть немного сгладить сложности, созданные нашим покупателям, и выплатим каждому, на кого ссылается Роспотребнадзор, по 1 миллиону рублей. Пусть это будет небольшой счастливый билетик для наших покупателей», — заявили в пресс-службе. Также в компании пообещали, что продукция виновного поставщика больше никогда не попадет в магазин. В «Жизньмарте» предполагают, что владелец фабрики смог обмануть санитарную службу магазина. «Мы сразу сняли с продажи всю продукцию, которую ели гости, и остановили отгрузки от этих производителей», — уточнили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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