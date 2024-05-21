Екатеринбуржцам, отравившимся в «Жизньмарте», заплатят по миллиону

22 мая 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор утверждает, что отравилось около 18 человек Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцы массово отравились после того, как поели в «Жизньмарте». По данным Роспотребнадзора, с 16 мая у 18 человек обнаружили такие вирусы, как сальмонелла, ротавирус и норовирус. В компании URA.RU сообщили, что начали проводить расследование и готовы выплатить пострадавшим около миллиона рублей. «Если выяснится, что в этих обращениях действительно есть вина нашего поставщика, во-первых, мы постараемся хоть немного сгладить сложности, созданные нашим покупателям, и выплатим каждому, на кого ссылается Роспотребнадзор, по 1 миллиону рублей. Пусть это будет небольшой счастливый билетик для наших покупателей», — заявили в пресс-службе. Также в компании пообещали, что продукция виновного поставщика больше никогда не попадет в магазин. В «Жизньмарте» предполагают, что владелец фабрики смог обмануть санитарную службу магазина. «Мы сразу сняли с продажи всю продукцию, которую ели гости, и остановили отгрузки от этих производителей», — уточнили в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы массово отравились после того, как поели в «Жизньмарте». По данным Роспотребнадзора, с 16 мая у 18 человек обнаружили такие вирусы, как сальмонелла, ротавирус и норовирус. В компании URA.RU сообщили, что начали проводить расследование и готовы выплатить пострадавшим около миллиона рублей. «Если выяснится, что в этих обращениях действительно есть вина нашего поставщика, во-первых, мы постараемся хоть немного сгладить сложности, созданные нашим покупателям, и выплатим каждому, на кого ссылается Роспотребнадзор, по 1 миллиону рублей. Пусть это будет небольшой счастливый билетик для наших покупателей», — заявили в пресс-службе. Также в компании пообещали, что продукция виновного поставщика больше никогда не попадет в магазин. В «Жизньмарте» предполагают, что владелец фабрики смог обмануть санитарную службу магазина. «Мы сразу сняли с продажи всю продукцию, которую ели гости, и остановили отгрузки от этих производителей», — уточнили в пресс-службе.