Как челябинцам проехать в аэропорт после начала ремонта основной дороги

Жителям Челябинска советуют выбирать объездные пути в аэропорт из-за ремонта
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Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, аэропорт, дорога в аэропорт
К ремонту путепровода подрядчики приступили в апреле, все работы планируется завершить до 20 октября Фото:

Объехать ремонтируемый путепровод по Бродокалмакскому тракту в районе ТЭЦ-3 и тем самым разгрузить основную дорогу к аэропорту Челябинска можно несколькими путями. Об этом сообщили в мэрии Челябинска. К ремонту подрядчики приступили в апреле, все работы будут завершены до 20 октября.

«Для разгрузки ремонтируемого путепровода в районе ТЭЦ-3 разработана схема объезда. В связи с частичным ограничением движения на путепроводе по Бродокалмакскому тракту возникла необходимость в разработке схемы движения транспорта для разгрузки основной дороги к аэропорту», — сообщили в пресс-службе.

В мэрии сообщили, что всего разработано три варианта объезда. Во-первых, это проспект Победы — улица Героев Танкограда — а/д «Северный Луч» — улица Хлебозаводская — улица Морская — улица Мраморная — автодорога на аэропорт — Курганское шоссе. Во-вторых, проспект Победы — улица Героев Танкограда — улица Рождественского — Копейское шоссе — проспект Победы (Копейск) — улица Кузнецова (Копейск) — улица Кемеровская (Копейск) — Обход города Челябинска.

И наконец, объехать ремонтируемый путепровод можно через проспект Победы — улицу Героев Танкограда — автодорогу «Северный Луч» — Свердловский тракт — трассу М-5 — обход города Челябинска. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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Объехать ремонтируемый путепровод по Бродокалмакскому тракту в районе ТЭЦ-3 и тем самым разгрузить основную дорогу к аэропорту Челябинска можно несколькими путями. Об этом сообщили в мэрии Челябинска. К ремонту подрядчики приступили в апреле, все работы будут завершены до 20 октября. «Для разгрузки ремонтируемого путепровода в районе ТЭЦ-3 разработана схема объезда. В связи с частичным ограничением движения на путепроводе по Бродокалмакскому тракту возникла необходимость в разработке схемы движения транспорта для разгрузки основной дороги к аэропорту», — сообщили в пресс-службе. В мэрии сообщили, что всего разработано три варианта объезда. Во-первых, это проспект Победы — улица Героев Танкограда — а/д «Северный Луч» — улица Хлебозаводская — улица Морская — улица Мраморная — автодорога на аэропорт — Курганское шоссе. Во-вторых, проспект Победы — улица Героев Танкограда — улица Рождественского — Копейское шоссе — проспект Победы (Копейск) — улица Кузнецова (Копейск) — улица Кемеровская (Копейск) — Обход города Челябинска. И наконец, объехать ремонтируемый путепровод можно через проспект Победы — улицу Героев Танкограда — автодорогу «Северный Луч» — Свердловский тракт — трассу М-5 — обход города Челябинска. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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