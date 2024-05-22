Как челябинцам проехать в аэропорт после начала ремонта основной дороги

Жителям Челябинска советуют выбирать объездные пути в аэропорт из-за ремонта

22 мая 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

К ремонту путепровода подрядчики приступили в апреле, все работы планируется завершить до 20 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Объехать ремонтируемый путепровод по Бродокалмакскому тракту в районе ТЭЦ-3 и тем самым разгрузить основную дорогу к аэропорту Челябинска можно несколькими путями. Об этом сообщили в мэрии Челябинска. К ремонту подрядчики приступили в апреле, все работы будут завершены до 20 октября. «Для разгрузки ремонтируемого путепровода в районе ТЭЦ-3 разработана схема объезда. В связи с частичным ограничением движения на путепроводе по Бродокалмакскому тракту возникла необходимость в разработке схемы движения транспорта для разгрузки основной дороги к аэропорту», — сообщили в пресс-службе. В мэрии сообщили, что всего разработано три варианта объезда. Во-первых, это проспект Победы — улица Героев Танкограда — а/д «Северный Луч» — улица Хлебозаводская — улица Морская — улица Мраморная — автодорога на аэропорт — Курганское шоссе. Во-вторых, проспект Победы — улица Героев Танкограда — улица Рождественского — Копейское шоссе — проспект Победы (Копейск) — улица Кузнецова (Копейск) — улица Кемеровская (Копейск) — Обход города Челябинска. И наконец, объехать ремонтируемый путепровод можно через проспект Победы — улицу Героев Танкограда — автодорогу «Северный Луч» — Свердловский тракт — трассу М-5 — обход города Челябинска. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объехать ремонтируемый путепровод по Бродокалмакскому тракту в районе ТЭЦ-3 и тем самым разгрузить основную дорогу к аэропорту Челябинска можно несколькими путями. Об этом сообщили в мэрии Челябинска. К ремонту подрядчики приступили в апреле, все работы будут завершены до 20 октября. «Для разгрузки ремонтируемого путепровода в районе ТЭЦ-3 разработана схема объезда. В связи с частичным ограничением движения на путепроводе по Бродокалмакскому тракту возникла необходимость в разработке схемы движения транспорта для разгрузки основной дороги к аэропорту», — сообщили в пресс-службе. В мэрии сообщили, что всего разработано три варианта объезда. Во-первых, это проспект Победы — улица Героев Танкограда — а/д «Северный Луч» — улица Хлебозаводская — улица Морская — улица Мраморная — автодорога на аэропорт — Курганское шоссе. Во-вторых, проспект Победы — улица Героев Танкограда — улица Рождественского — Копейское шоссе — проспект Победы (Копейск) — улица Кузнецова (Копейск) — улица Кемеровская (Копейск) — Обход города Челябинска. И наконец, объехать ремонтируемый путепровод можно через проспект Победы — улицу Героев Танкограда — автодорогу «Северный Луч» — Свердловский тракт — трассу М-5 — обход города Челябинска. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.