На челябинскую область надвигается шторм с градом и ветром

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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Порывы ветра достигнут 25 м/c Фото:

В южных районах Челябинской области в ближайший час ожидается шторм с градом и шквалисты ветром, который продлится до конца дня. Об этом 22 мая сообщили в гидрометцентре региона.

«В ближайший час и до конца суток 22 мая в южных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — сообщили синоптики. Как они отметили ранее, к ночи стихия должна успокоиться, но дожди продолжат идти.

Также в области в ближайшие дни ожидаются значительные понижения температур. В ночь на 24 мая в горах и низинах похолодает до минус 5 градусов. Такая погода продлится несколько дней

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В южных районах Челябинской области в ближайший час ожидается шторм с градом и шквалисты ветром, который продлится до конца дня. Об этом 22 мая сообщили в гидрометцентре региона. «В ближайший час и до конца суток 22 мая в южных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — сообщили синоптики. Как они отметили ранее, к ночи стихия должна успокоиться, но дожди продолжат идти. Также в области в ближайшие дни ожидаются значительные понижения температур. В ночь на 24 мая в горах и низинах похолодает до минус 5 градусов. Такая погода продлится несколько дней
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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