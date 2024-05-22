На челябинскую область надвигается шторм с градом и ветром

В южных районах Челябинской области в ближайший час ожидается шторм с градом и шквалисты ветром, который продлится до конца дня. Об этом 22 мая сообщили в гидрометцентре региона.
«В ближайший час и до конца суток 22 мая в южных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — сообщили синоптики. Как они отметили ранее, к ночи стихия должна успокоиться, но дожди продолжат идти.
Также в области в ближайшие дни ожидаются значительные понижения температур. В ночь на 24 мая в горах и низинах похолодает до минус 5 градусов. Такая погода продлится несколько дней
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