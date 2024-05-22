Осужденный за взятку свердловский экс-мэр заявил, что болеет онкологией

22 мая 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

По версии следствия, Виктор Соколов получил взятку на общую сумму 1,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осужденный за взятку экс-мэр Пышмы (Свердловская область) Виктор Соколов в суде, где рассматривают его жалобу, заявил, что имеет онкологическое заболевание. А свое уголовное дело назвал заказным, передает корреспондент URA.RU. «Извините меня, тут рядом два врача дежурят. У меня онкология. А я сижу тут восемь лет. За что? <…> Меня заказали, это дело [заказное]. <…> Я уже ненормальным стал с такой обстановкой, с этими болезнями», — эмоционально сказал Соколов. Он участвует в процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО. Суд запретил журналистам вести фото и видеосъемку на заседании. Камышловский районный суд 7 марта назначил Соколову восемь лет колонии и штраф в размере 15 млн рублей. По версии следствия, деньги экс-мэр получил от главного свидетеля по делу — директора муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александра Привалова, который в суде он заявлял, что давал взятки под страхом увольнения. С августа 2023 года Соколова пытались уволить, но в гордуме не набирался кворум. Тогда в ситуацию вмешалась губернаторская резиденция — и отставка официально состоялась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный за взятку экс-мэр Пышмы (Свердловская область) Виктор Соколов в суде, где рассматривают его жалобу, заявил, что имеет онкологическое заболевание. А свое уголовное дело назвал заказным, передает корреспондент URA.RU. «Извините меня, тут рядом два врача дежурят. У меня онкология. А я сижу тут восемь лет. За что? <…> Меня заказали, это дело [заказное]. <…> Я уже ненормальным стал с такой обстановкой, с этими болезнями», — эмоционально сказал Соколов. Он участвует в процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО. Суд запретил журналистам вести фото и видеосъемку на заседании. Камышловский районный суд 7 марта назначил Соколову восемь лет колонии и штраф в размере 15 млн рублей. По версии следствия, деньги экс-мэр получил от главного свидетеля по делу — директора муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александра Привалова, который в суде он заявлял, что давал взятки под страхом увольнения. С августа 2023 года Соколова пытались уволить, но в гордуме не набирался кворум. Тогда в ситуацию вмешалась губернаторская резиденция — и отставка официально состоялась.