Осужденный за взятку свердловский экс-мэр заявил, что болеет онкологией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президиум в резиденции губернатора по строительству жилья для сирот. Екатеринбург, соколов виктор
По версии следствия, Виктор Соколов получил взятку на общую сумму 1,5 млн рублей Фото:

Осужденный за взятку экс-мэр Пышмы (Свердловская область) Виктор Соколов в суде, где рассматривают его жалобу, заявил, что имеет онкологическое заболевание. А свое уголовное дело назвал заказным, передает корреспондент URA.RU.

«Извините меня, тут рядом два врача дежурят. У меня онкология. А я сижу тут восемь лет. За что? <…> Меня заказали, это дело [заказное]. <…> Я уже ненормальным стал с такой обстановкой, с этими болезнями», — эмоционально сказал Соколов. Он участвует в процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО. Суд запретил журналистам вести фото и видеосъемку на заседании.

Камышловский районный суд 7 марта назначил Соколову восемь лет колонии и штраф в размере 15 млн рублей. По версии следствия, деньги экс-мэр получил от главного свидетеля по делу — директора муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александра Привалова, который в суде он заявлял, что давал взятки под страхом увольнения.

С августа 2023 года Соколова пытались уволить, но в гордуме не набирался кворум. Тогда в ситуацию вмешалась губернаторская резиденция — и отставка официально состоялась.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осужденный за взятку экс-мэр Пышмы (Свердловская область) Виктор Соколов в суде, где рассматривают его жалобу, заявил, что имеет онкологическое заболевание. А свое уголовное дело назвал заказным, передает корреспондент URA.RU. «Извините меня, тут рядом два врача дежурят. У меня онкология. А я сижу тут восемь лет. За что? <…> Меня заказали, это дело [заказное]. <…> Я уже ненормальным стал с такой обстановкой, с этими болезнями», — эмоционально сказал Соколов. Он участвует в процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО. Суд запретил журналистам вести фото и видеосъемку на заседании. Камышловский районный суд 7 марта назначил Соколову восемь лет колонии и штраф в размере 15 млн рублей. По версии следствия, деньги экс-мэр получил от главного свидетеля по делу — директора муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александра Привалова, который в суде он заявлял, что давал взятки под страхом увольнения. С августа 2023 года Соколова пытались уволить, но в гордуме не набирался кворум. Тогда в ситуацию вмешалась губернаторская резиденция — и отставка официально состоялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...