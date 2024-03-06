Свердловскому экс-мэру, бравшему взятки, дали 8 лет колонии

07 марта 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

По версии следствия, Виктор Соколов брал взятки с 2014 года по 2019-й Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Камышловский районный суд Свердловской области приговорил бывшего мэра Пышмы Виктора Соколова к восьми годам колонии строгого режима, признав виновным в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Соколов был приговорен к лишению свободы на восемь лет. Также ему назначили штраф в размере десятикратной суммы взятки, то есть около 15 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, чиновника взяли под стражу в зале суда», — уточнили в суде. Когда он освободится, то пять лет не сможет работать госслужащим. По версии следствия, Соколов получил взятку на общую сумму 1,5 млн рублей. Деньги подсудимому, по материалам дела, передавал директор муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александр Привалов — он выступал главным свидетелем со стороны обвинения. В суде Привалов заявил, что давал взятки Соколову под страхом увольнения. Это было в период с 2014 года по 2019 год. По месту жительства и в рабочем кабинете мэра проходили обыски, после которых Соколов попал в больницу. В последние месяцы он фактически не появлялся на работе, его пытались уволить с августа прошлого года, однако в гордуме не набрался кворум. В ситуацию вмешалась губернаторская резиденция, и отставка официально состоялась лишь в конце февраля.

Камышловский районный суд Свердловской области приговорил бывшего мэра Пышмы Виктора Соколова к восьми годам колонии строгого режима, признав виновным в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Соколов был приговорен к лишению свободы на восемь лет. Также ему назначили штраф в размере десятикратной суммы взятки, то есть около 15 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, чиновника взяли под стражу в зале суда», — уточнили в суде. Когда он освободится, то пять лет не сможет работать госслужащим. По версии следствия, Соколов получил взятку на общую сумму 1,5 млн рублей. Деньги подсудимому, по материалам дела, передавал директор муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александр Привалов — он выступал главным свидетелем со стороны обвинения. В суде Привалов заявил, что давал взятки Соколову под страхом увольнения. Это было в период с 2014 года по 2019 год. По месту жительства и в рабочем кабинете мэра проходили обыски, после которых Соколов попал в больницу. В последние месяцы он фактически не появлялся на работе, его пытались уволить с августа прошлого года, однако в гордуме не набрался кворум. В ситуацию вмешалась губернаторская резиденция, и отставка официально состоялась лишь в конце февраля.