Свердловчанам стали чаще предлагать подработку

23 мая 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Чаще работодатели предлагают подработку от четырех часов в день Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области в период апрель—май было открыто на 43% вакансий для сезонной подработки больше, чем в марте. Такими данными с URA.RU поделилась платформа hh.ru. Эксперты проанализировали количество предложений в преддверии летнего сезона. «У сезонной подработки есть свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно отметить возможность попробовать себя в новой роли и изучить определенную компанию изнутри. За сезон можно понять, подходит ли вам такая специализация, и, если нет, двигаться дальше», — рассказала Оксана Сидлецкая, руководитель hh.ru на Урале. Эксперт отметила, что сезонные подработки не предполагают полного погружения в профессию и осваиваться придется быстро. Чаще всего подработку предлагают в сфере розничной торговли (доля от всех вакансий 22,6%), в IT-компаниях (5,3%), в организациях, которые оказывают услуги для бизнеса (4,3%), в гостиницах, общепите (3,6%), а также в логистике. Вариантов для сезонной подработки много, заработная плата зависит от работодателя и востребованности в летний период. Так, повар в детском лагере может получать от 140 000 до 140 000 рублей, официант в ресторане от 60 000 рублей, горничная на базе отдыха от 55 000 до 65 000 рублей. Вожатым в детский лагерь и продавцам мороженого предлагают от 23 тысяч руб. до 35 тысяч руб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в период апрель—май было открыто на 43% вакансий для сезонной подработки больше, чем в марте. Такими данными с URA.RU поделилась платформа hh.ru. Эксперты проанализировали количество предложений в преддверии летнего сезона. «У сезонной подработки есть свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно отметить возможность попробовать себя в новой роли и изучить определенную компанию изнутри. За сезон можно понять, подходит ли вам такая специализация, и, если нет, двигаться дальше», — рассказала Оксана Сидлецкая, руководитель hh.ru на Урале. Эксперт отметила, что сезонные подработки не предполагают полного погружения в профессию и осваиваться придется быстро. Чаще всего подработку предлагают в сфере розничной торговли (доля от всех вакансий 22,6%), в IT-компаниях (5,3%), в организациях, которые оказывают услуги для бизнеса (4,3%), в гостиницах, общепите (3,6%), а также в логистике. Вариантов для сезонной подработки много, заработная плата зависит от работодателя и востребованности в летний период. Так, повар в детском лагере может получать от 140 000 до 140 000 рублей, официант в ресторане от 60 000 рублей, горничная на базе отдыха от 55 000 до 65 000 рублей. Вожатым в детский лагерь и продавцам мороженого предлагают от 23 тысяч руб. до 35 тысяч руб.