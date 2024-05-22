В Магнитогорске силовики уничтожили сеть наркомаркетов

В Магнитогорске Челябинской области полиция совместно с поддержкой Росгвардии задержала участников преступного объединения, которые изготавливали и продавали запрещенные вещества через онлайн-наромаркеты. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Полицией пресечена деятельность организованного преступного сообщества, участники которого занимались изготовлением и распространением через нелегальные интернет-магазины. Силовую поддержку при задержании оказала Росгвардия» — сообщили в пресс-службе главка.
В ходе мероприятий силовики задержали шесть человек от 20 до 30 лет. Среди них три девушки и три молодых человека. Также полицейскими было изъято три килограмма наркотиков и разгромлено две нарколаборатории — в Магнитогорске и Башкортостане. Удалось установить и личность организатора сообщества. Им оказался 24-летний житель Магнитогорска, находящийся в местах лишения свободы.
В отношение участников преступной группировки расследуются уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств). В производстве главного следственного управления ГУ МВД региона находятся также уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
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