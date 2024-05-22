В Магнитогорске силовики уничтожили сеть наркомаркетов

В Магнитогорске силовики задержали участников наркогруппировки
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Курган, полиция, задержание, задержание актививстов
В ходе мероприятий было задержано шесть участников наркогруппировки Фото:

В Магнитогорске Челябинской области полиция совместно с поддержкой Росгвардии задержала участников преступного объединения, которые изготавливали и продавали запрещенные вещества через онлайн-наромаркеты. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицией пресечена деятельность организованного преступного сообщества, участники которого занимались изготовлением и распространением через нелегальные интернет-магазины. Силовую поддержку при задержании оказала Росгвардия» — сообщили в пресс-службе главка.

В ходе мероприятий силовики задержали шесть человек от 20 до 30 лет. Среди них три девушки и три молодых человека. Также полицейскими было изъято три килограмма наркотиков и разгромлено две нарколаборатории — в Магнитогорске и Башкортостане. Удалось установить и личность организатора сообщества. Им оказался 24-летний житель Магнитогорска, находящийся в местах лишения свободы.

В отношение участников преступной группировки расследуются уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств). В производстве главного следственного управления ГУ МВД региона находятся также уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

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В Магнитогорске Челябинской области полиция совместно с поддержкой Росгвардии задержала участников преступного объединения, которые изготавливали и продавали запрещенные вещества через онлайн-наромаркеты. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицией пресечена деятельность организованного преступного сообщества, участники которого занимались изготовлением и распространением через нелегальные интернет-магазины. Силовую поддержку при задержании оказала Росгвардия» — сообщили в пресс-службе главка. В ходе мероприятий силовики задержали шесть человек от 20 до 30 лет. Среди них три девушки и три молодых человека. Также полицейскими было изъято три килограмма наркотиков и разгромлено две нарколаборатории — в Магнитогорске и Башкортостане. Удалось установить и личность организатора сообщества. Им оказался 24-летний житель Магнитогорска, находящийся в местах лишения свободы. В отношение участников преступной группировки расследуются уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств). В производстве главного следственного управления ГУ МВД региона находятся также уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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