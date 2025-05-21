Пермский психолог дала совет родителям, как поддержать детей во время ЕГЭ

В период сдачи ЕГЭ и выпускных экзаменов школьникам необходимо избавляться от негативных и тревожных мыслей. Родителям также не стоит думать, что их ребенок провалится. Об этом URA.RU рассказала пермский семейный психолог Яна Щербакова.
«Май — это очень эмоционально напряженный месяц для выпускников и их родителей. На детей обрушивается колоссальный стресс. Нужно помнить, что эмоциональную реакцию выпускников запускают негативные мысли о будущем. Это не шутка. Это реальная цепочка мыслей, которая бесконечно крутится у школьника в голове. Запускаются эмоции разочарования, тревоги, страха и так далее. Совсем печальна история, если родители думают примерно также про своего ребенка и про провальные результаты экзаменов», — отметила психолог.
Она уточнила, что в головах выпускников часто крутятся мысли о неудаче. Ребята считают, что если они не наберут нужное количество баллов на ЕГЭ, никуда не поступят. Для школьников это означает конец жизни. По мнению Яны Щербаковой, на экзамены следует идти с головой свободной от тревог. Избавиться от негативных мыслей поможет только консультация психолога.
Собеседница агентства отметила, что родителям и выпускникам стоит помнить о современных реалиях. За пять лет учебы в университете специальность может потерять свою актуальность, а молодые люди меняют профессию каждые пять лет. «Миру не нужны люди с высшим образованием. Еще вчера ты был востребованным копирайтером, а сегодня искусственный интеллект создает тексты в твоей авторской манере. Мир не рухнет, если ребенок не поступит в вуз. Гораздо эффективнее работать над своей гибкостью и стрессоустойчивостью, чем на количество баллов по ЕГЭ», — отметила Яна Щербакова.
Также психолог рекомендовала родителям следить за режимом ребенка. Сила воли и концентрация внимания лучше включаются на отдохнувший и выспавшийся мозг. Кроме этого, взрослым стоит снизить важность результатов ЕГЭ, так как результат одного конкретного дня не говорит о ребенке и его знаниях в целом, добавила психолог.
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