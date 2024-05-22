РПН выдвинул требование «Жизньмарту» после массового отравления в Екатеринбурге

22 мая 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор проверяет не только еду, но и сотрудников «Жизньмарта» Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Магазины быстрого питания «Жизньмарт», где массово отравились уральцы, должны провести дополнительную профилактику в своих точках. С таким требование выступил свердловский Роспотребнадзор в telegram-канале. «Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в филиалах „Жизньмарт“, направлены предписания о проведении дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий», — указано в сообщении. Уточняется, что из продажи изъяли всю продукцию, которой могли отравиться екатеринбуржцы. Также специалисты взяли пробы пищи, сырья, дезсредств и воды из магазинов, биоматериал сотрудников всех задействованных в торговой цепочке организаций. На плохое самочувствие после еды из «Жизньмарта» пожаловались жители Екатеринбурга и Тюмени. Пострадавших в столице Урала официально 18 человек. В Кургане, Челябинске и Перми начали убирать еду с прилавков, хотя там случаи отравления не зафиксированы. Компания намерена выплатить пострадавшим миллион рублей. Все, что известно о массовом отравлении, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Магазины быстрого питания «Жизньмарт», где массово отравились уральцы, должны провести дополнительную профилактику в своих точках. С таким требование выступил свердловский Роспотребнадзор в telegram-канале. «Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в филиалах „Жизньмарт“, направлены предписания о проведении дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий», — указано в сообщении. Уточняется, что из продажи изъяли всю продукцию, которой могли отравиться екатеринбуржцы. Также специалисты взяли пробы пищи, сырья, дезсредств и воды из магазинов, биоматериал сотрудников всех задействованных в торговой цепочке организаций. На плохое самочувствие после еды из «Жизньмарта» пожаловались жители Екатеринбурга и Тюмени. Пострадавших в столице Урала официально 18 человек. В Кургане, Челябинске и Перми начали убирать еду с прилавков, хотя там случаи отравления не зафиксированы. Компания намерена выплатить пострадавшим миллион рублей. Все, что известно о массовом отравлении, — в сюжете URA.RU.