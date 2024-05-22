Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану во время войны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану во время войны в Нагорном Карабахе Фото:
новость из сюжета
Нагорный Карабах прекращает существование

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны, которые входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в помощи Азербайджану во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом сообщает News.am.

«В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», — передает издание слова Пашиняна. Однако, какие эти две страны, не было сказано.

Ранее руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что вывод миротворцев России из Карабаха все еще продолжается. Однако он завершится в ближайшее время. В этом мероприятии принимает участие высокопоставленные офицеры Азербайджана и РФ, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны, которые входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в помощи Азербайджану во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом сообщает News.am. «В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», — передает издание слова Пашиняна. Однако, какие эти две страны, не было сказано. Ранее руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что вывод миротворцев России из Карабаха все еще продолжается. Однако он завершится в ближайшее время. В этом мероприятии принимает участие высокопоставленные офицеры Азербайджана и РФ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...