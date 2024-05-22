Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану во время войны

22 мая 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану во время войны в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны, которые входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в помощи Азербайджану во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом сообщает News.am. «В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», — передает издание слова Пашиняна. Однако, какие эти две страны, не было сказано. Ранее руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что вывод миротворцев России из Карабаха все еще продолжается. Однако он завершится в ближайшее время. В этом мероприятии принимает участие высокопоставленные офицеры Азербайджана и РФ, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны, которые входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в помощи Азербайджану во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом сообщает News.am. «В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», — передает издание слова Пашиняна. Однако, какие эти две страны, не было сказано. Ранее руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что вывод миротворцев России из Карабаха все еще продолжается. Однако он завершится в ближайшее время. В этом мероприятии принимает участие высокопоставленные офицеры Азербайджана и РФ, передает RT.