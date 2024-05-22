Путин разрешил «Америкэн Экспресс Банку» провести добровольную ликвидацию

22 мая 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

«Америкэн Экспресс Банк» может провести добровольную самоликвидацию в соответствии с законом Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Америкэн Экспресс Банк» может провести добровольную ликвидацию. Такое разрешение дал президент России Владимир Путин. «Разрешить „Америкэн Экспресс Банку“ мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством России», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов . American Express приостановил работу в России после начала спецоперации. Также были прекращено сотрудничество с российскими партнерами. «Америкэн Экспресс Банку» — это структура American Express в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Америкэн Экспресс Банк» может провести добровольную ликвидацию. Такое разрешение дал президент России Владимир Путин. «Разрешить „Америкэн Экспресс Банку“ мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством России», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. American Express приостановил работу в России после начала спецоперации. Также были прекращено сотрудничество с российскими партнерами. «Америкэн Экспресс Банку» — это структура American Express в РФ.