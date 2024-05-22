Путин разрешил «Америкэн Экспресс Банку» провести добровольную ликвидацию

«Америкэн Экспресс Банк» может провести добровольную самоликвидацию в соответствии с законом
«Америкэн Экспресс Банк» может провести добровольную ликвидацию. Такое разрешение дал президент России Владимир Путин.
«Разрешить „Америкэн Экспресс Банку“ мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством России», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте
American Express приостановил работу в России после начала спецоперации. Также были прекращено сотрудничество с российскими партнерами. «Америкэн Экспресс Банку» — это структура American Express в РФ.
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