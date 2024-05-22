Путин разрешил «Америкэн Экспресс Банку» провести добровольную ликвидацию

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
«Америкэн Экспресс Банк» может провести добровольную самоликвидацию в соответствии с законом Фото:

«Америкэн Экспресс Банк» может провести добровольную ликвидацию. Такое разрешение дал президент России Владимир Путин.

«Разрешить „Америкэн Экспресс Банку“ мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством России», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов.

American Express приостановил работу в России после начала спецоперации. Также были прекращено сотрудничество с российскими партнерами. «Америкэн Экспресс Банку» — это структура American Express в РФ.

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«Америкэн Экспресс Банк» может провести добровольную ликвидацию. Такое разрешение дал президент России Владимир Путин. «Разрешить „Америкэн Экспресс Банку“ мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством России», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. American Express приостановил работу в России после начала спецоперации. Также были прекращено сотрудничество с российскими партнерами. «Америкэн Экспресс Банку» — это структура American Express в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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