22 мая 2024

Салливан: США не располагают данными о поставке китайского оружия России

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Президент США. stock, Джейк Салливан,  stock
Салииван опроверг данные о возможных поставках летальных вооружений Китаем России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг информацию о якобы имеющихся у Китая планах поставить России оружие для использования на Украине. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов.

«Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, и мы не видели этого до настоящего момента», — заявил Салливан, передают в Белом доме. Так он отреагировал на утверждения главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о возможных поставках летальных вооружений Китаем России.

Джейк Салливан подчеркнул, что США выражали опасения по поводу потенциальной помощи Китая России в военном конфликте еще с прошлого года, но до сих пор не зафиксировали подтверждений своим опасениям. Он также выразил намерение провести консультации с британскими коллегами для выяснения обстоятельств, на которые ссылался Шэпп.

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг информацию о якобы имеющихся у Китая планах поставить России оружие для использования на Украине. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов. «Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, и мы не видели этого до настоящего момента», — заявил Салливан, передают в Белом доме. Так он отреагировал на утверждения главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о возможных поставках летальных вооружений Китаем России. Джейк Салливан подчеркнул, что США выражали опасения по поводу потенциальной помощи Китая России в военном конфликте еще с прошлого года, но до сих пор не зафиксировали подтверждений своим опасениям. Он также выразил намерение провести консультации с британскими коллегами для выяснения обстоятельств, на которые ссылался Шэпп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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