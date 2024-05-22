Салливан: США не располагают данными о поставке китайского оружия России

22 мая 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Салииван опроверг данные о возможных поставках летальных вооружений Китаем России Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг информацию о якобы имеющихся у Китая планах поставить России оружие для использования на Украине. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов. «Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, и мы не видели этого до настоящего момента», — заявил Салливан, передают в Белом доме. Так он отреагировал на утверждения главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о возможных поставках летальных вооружений Китаем России. Джейк Салливан подчеркнул, что США выражали опасения по поводу потенциальной помощи Китая России в военном конфликте еще с прошлого года, но до сих пор не зафиксировали подтверждений своим опасениям. Он также выразил намерение провести консультации с британскими коллегами для выяснения обстоятельств, на которые ссылался Шэпп. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг информацию о якобы имеющихся у Китая планах поставить России оружие для использования на Украине. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов. «Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, и мы не видели этого до настоящего момента», — заявил Салливан, передают в Белом доме. Так он отреагировал на утверждения главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о возможных поставках летальных вооружений Китаем России. Джейк Салливан подчеркнул, что США выражали опасения по поводу потенциальной помощи Китая России в военном конфликте еще с прошлого года, но до сих пор не зафиксировали подтверждений своим опасениям. Он также выразил намерение провести консультации с британскими коллегами для выяснения обстоятельств, на которые ссылался Шэпп.