Власти ХМАО готовят законопроект об эвтаназии бродячих собак. Инсайд

Власти ХМАО готовят законопроект, допускающий эвтаназию бродячих собак. Его обсуждение откладывалось на год, и после многочисленных доработок депутаты планируют рассмотреть его на заседании окружной думы, сообщил URA.RU инсайдер в политическом истеблишменте округа.
«В законопроекте есть пункт об умерщвлении — оно не должно причинять страданий и будет применяться в случае выявления у животного признаков немотивированной агрессии или неизлечимого заболевания. Животных планируется свозить в пункты временного содержания „до наступления естественной смерти таких животных либо передачи таких животных новым владельцам или в приют для животных, но не более полугода“», — утверждает инсайдер.
В распоряжении редакции есть пакет документов и текст законопроекта. С законодательной инициативой выступила ветслужба ХМАО. Проект прошел финансовую и государственно-правовую экспертизу. Также он содержит развернутые правила содержания животных в приютах и пунктах временного пребывания. Так, например, отловленных бездомных собак запретят выпускать на места, где их поймали. Обсуждение планируется на майских заседаниях комитетов.
Первым в УрФО допустила умерщвление безнадзорных животных Курганская область. Власти Югры, которая обычно выступает трендсеттером, решили с потенциально взрывоопасной темой не спешить.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова отказалась строить дворцы для собак. Она предложила жительнице Нягани подобрать и пристроить безнадзорных животных.
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