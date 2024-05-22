Развлечения Челябинцам предлагают арендовать БДСМ-жилье на двоих. Фото 23 мая 2024 в 02:40 Размер текста - 17 + В квартире с дизайнерским ремонтом обещают все для комфортного времяпрепровождения Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Челябинска предлагают арендовать однокомнатную квартиру в БДСМ-стиле. За шесть тысяч рублей в сутки клиентам гарантируют тематический интерьер и комфортные условия для встреч и фотосессий. Такое объявление появилось на интернет-площадке объявлений. «Интересное предложение, которое позволит вам получить незабываемые впечатления, побывав в атмосфере страсти, брутальности и агрессивной сексуальности! Возможен съем квартиры для жарких фотосессий», — сообщается на сайте «Авито». Цена за аренду квартиры в БДСМ-стиле варьируется от 6 до 8 тысяч, по согласованию возможно заселение до четырех человек. Автор объявления гарантирует шумоизоляцию, конфиденциальность, дезинфекцию и бесконтактное заселение. Аналогично оформленную квартиру в 2023 году предлагали в Верхней Пышме. Желающим предоставляли «красную комнату» с кандалами и клеткой. Квартира в БДСМ-стиле располагается на 20 этаже Скрин сайта «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителям Челябинска предлагают арендовать однокомнатную квартиру в БДСМ-стиле. За шесть тысяч рублей в сутки клиентам гарантируют тематический интерьер и комфортные условия для встреч и фотосессий. Такое объявление появилось на интернет-площадке объявлений. «Интересное предложение, которое позволит вам получить незабываемые впечатления, побывав в атмосфере страсти, брутальности и агрессивной сексуальности! Возможен съем квартиры для жарких фотосессий», — сообщается на сайте «Авито». Цена за аренду квартиры в БДСМ-стиле варьируется от 6 до 8 тысяч, по согласованию возможно заселение до четырех человек. Автор объявления гарантирует шумоизоляцию, конфиденциальность, дезинфекцию и бесконтактное заселение. Аналогично оформленную квартиру в 2023 году предлагали в Верхней Пышме. Желающим предоставляли «красную комнату» с кандалами и клеткой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям