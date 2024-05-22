22 мая 2024

Челябинцам предлагают арендовать БДСМ-жилье на двоих. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК Amundsen. Екатеринбург, зеркало, коридор, квартира, трюмо
В квартире с дизайнерским ремонтом обещают все для комфортного времяпрепровождения Фото:

Жителям Челябинска предлагают арендовать однокомнатную квартиру в БДСМ-стиле. За шесть тысяч рублей в сутки клиентам гарантируют тематический интерьер и комфортные условия для встреч и фотосессий. Такое объявление появилось на интернет-площадке объявлений.

«Интересное предложение, которое позволит вам получить незабываемые впечатления, побывав в атмосфере страсти, брутальности и агрессивной сексуальности! Возможен съем квартиры для жарких фотосессий», — сообщается на сайте «Авито».

Цена за аренду квартиры в БДСМ-стиле варьируется от 6 до 8 тысяч, по согласованию возможно заселение до четырех человек. Автор объявления гарантирует шумоизоляцию, конфиденциальность, дезинфекцию и бесконтактное заселение.

Аналогично оформленную квартиру в 2023 году предлагали в Верхней Пышме. Желающим предоставляли «красную комнату» с кандалами и клеткой.

Квартира в БДСМ-стиле располагается на 20 этаже
Квартира в БДСМ-стиле располагается на 20 этаже

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Жителям Челябинска предлагают арендовать однокомнатную квартиру в БДСМ-стиле. За шесть тысяч рублей в сутки клиентам гарантируют тематический интерьер и комфортные условия для встреч и фотосессий. Такое объявление появилось на интернет-площадке объявлений. «Интересное предложение, которое позволит вам получить незабываемые впечатления, побывав в атмосфере страсти, брутальности и агрессивной сексуальности! Возможен съем квартиры для жарких фотосессий», — сообщается на сайте «Авито». Цена за аренду квартиры в БДСМ-стиле варьируется от 6 до 8 тысяч, по согласованию возможно заселение до четырех человек. Автор объявления гарантирует шумоизоляцию, конфиденциальность, дезинфекцию и бесконтактное заселение. Аналогично оформленную квартиру в 2023 году предлагали в Верхней Пышме. Желающим предоставляли «красную комнату» с кандалами и клеткой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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