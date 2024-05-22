Жителям Челябинска предлагают арендовать однокомнатную квартиру в БДСМ-стиле. За шесть тысяч рублей в сутки клиентам гарантируют тематический интерьер и комфортные условия для встреч и фотосессий. Такое объявление появилось на интернет-площадке объявлений.
«Интересное предложение, которое позволит вам получить незабываемые впечатления, побывав в атмосфере страсти, брутальности и агрессивной сексуальности! Возможен съем квартиры для жарких фотосессий», — сообщается на сайте «Авито».
Цена за аренду квартиры в БДСМ-стиле варьируется от 6 до 8 тысяч, по согласованию возможно заселение до четырех человек. Автор объявления гарантирует шумоизоляцию, конфиденциальность, дезинфекцию и бесконтактное заселение.
Аналогично оформленную квартиру в 2023 году предлагали в Верхней Пышме. Желающим предоставляли «красную комнату» с кандалами и клеткой.
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