19 июля 2023

В свердловском городе сдают БДСМ-квартиру с «красной комнатой». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Верхней Пышме сдают в аренду квартиру в стиле фильма «50 оттенков серого» Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) сдают в аренду квартиру для БДСМ-практик за 3,5 тысячи рублей в сутки. Жилье оборудовано «красной комнатой» с кандалами и клеткой. Объявление о сдаче появилось на сайте Avito.

«Красная комната», выполненная в духе фильма «50 оттенков серого». В квартире имеются кровать с кандалами и клеткой в основании, наручники, веревка, хлыст, плетка, ошейник, звукоизоляция», — говорится в объявлении. Хозяин квартиры обещает 100-процентную стерильность помещения и анонимность гостей. Стоимость аренды варьируется от 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

Общая площадь жилья — 37 квадратных метров. В квартире есть холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель и телевизор.

Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе Екатеринбурга сдают квартиру в стиле фильма «50 оттенков серого». За один день проживания хозяин квартиры просит 6 тысяч рублей.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) сдают в аренду квартиру для БДСМ-практик за 3,5 тысячи рублей в сутки. Жилье оборудовано «красной комнатой» с кандалами и клеткой. Объявление о сдаче появилось на сайте Avito. «Красная комната», выполненная в духе фильма «50 оттенков серого». В квартире имеются кровать с кандалами и клеткой в основании, наручники, веревка, хлыст, плетка, ошейник, звукоизоляция», — говорится в объявлении. Хозяин квартиры обещает 100-процентную стерильность помещения и анонимность гостей. Стоимость аренды варьируется от 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Общая площадь жилья — 37 квадратных метров. В квартире есть холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель и телевизор. Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе Екатеринбурга сдают квартиру в стиле фильма «50 оттенков серого». За один день проживания хозяин квартиры просит 6 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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