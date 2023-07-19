В свердловском городе сдают БДСМ-квартиру с «красной комнатой». Фото 20 июля 2023 в 09:08 Размер текста - 17 + В Верхней Пышме сдают в аренду квартиру в стиле фильма «50 оттенков серого» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) сдают в аренду квартиру для БДСМ-практик за 3,5 тысячи рублей в сутки. Жилье оборудовано «красной комнатой» с кандалами и клеткой. Объявление о сдаче появилось на сайте Avito. «Красная комната», выполненная в духе фильма «50 оттенков серого». В квартире имеются кровать с кандалами и клеткой в основании, наручники, веревка, хлыст, плетка, ошейник, звукоизоляция», — говорится в объявлении. Хозяин квартиры обещает 100-процентную стерильность помещения и анонимность гостей. Стоимость аренды варьируется от 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Общая площадь жилья — 37 квадратных метров. В квартире есть холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель и телевизор. Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе Екатеринбурга сдают квартиру в стиле фильма «50 оттенков серого». За один день проживания хозяин квартиры просит 6 тысяч рублей. В Верхней Пышме (Свердловская область) сдают в аренду квартиру для БДСМ-практик за 3,5 тысячи рублей в сутки. Жилье оборудовано «красной комнатой» с кандалами и клеткой. Объявление о сдаче появилось на сайте Avito. «Красная комната», выполненная в духе фильма «50 оттенков серого». В квартире имеются кровать с кандалами и клеткой в основании, наручники, веревка, хлыст, плетка, ошейник, звукоизоляция», — говорится в объявлении. Хозяин квартиры обещает 100-процентную стерильность помещения и анонимность гостей. Стоимость аренды варьируется от 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Общая площадь жилья — 37 квадратных метров. В квартире есть холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель и телевизор. Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе Екатеринбурга сдают квартиру в стиле фильма «50 оттенков серого». За один день проживания хозяин квартиры просит 6 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям