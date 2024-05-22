Кадыров встретился с Путиным в Москве

23 мая 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Встреча Путина и Кадырова прошла в Москве Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе. Об этом Кадыров заявил в telegram-канале, отметив, что личная встреча с российским лидером прошла в Москве. «В Москве встретился с Президентом России Владимиром Путиным. Доложил о социально-экономической ситуации. Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики», — написал глава Чечни. Кадыров отметил, что в регионе реализуют более 500 инвестпроектов. Среди них — строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорт и железнодорожного вокзала, а также выполняется модернизация цементного завода. Кроме того, глава Чечни сообщил, что в зону СВО направлено 43,5 тысячи бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе. Об этом Кадыров заявил в telegram-канале, отметив, что личная встреча с российским лидером прошла в Москве. «В Москве встретился с Президентом России Владимиром Путиным. Доложил о социально-экономической ситуации. Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики», — написал глава Чечни. Кадыров отметил, что в регионе реализуют более 500 инвестпроектов. Среди них — строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорт и железнодорожного вокзала, а также выполняется модернизация цементного завода. Кроме того, глава Чечни сообщил, что в зону СВО направлено 43,5 тысячи бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев.