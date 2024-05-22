22 мая 2024

Кадыров встретился с Путиным в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан,  stock
Встреча Путина и Кадырова прошла в Москве Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе. Об этом Кадыров заявил в telegram-канале, отметив, что личная встреча с российским лидером прошла в Москве.

«В Москве встретился с Президентом России Владимиром Путиным. Доложил о социально-экономической ситуации. Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики», — написал глава Чечни. Кадыров отметил, что в регионе реализуют более 500 инвестпроектов. Среди них — строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорт и железнодорожного вокзала, а также выполняется модернизация цементного завода. Кроме того, глава Чечни сообщил, что в зону СВО направлено 43,5 тысячи бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе. Об этом Кадыров заявил в telegram-канале, отметив, что личная встреча с российским лидером прошла в Москве. «В Москве встретился с Президентом России Владимиром Путиным. Доложил о социально-экономической ситуации. Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики», — написал глава Чечни. Кадыров отметил, что в регионе реализуют более 500 инвестпроектов. Среди них — строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорт и железнодорожного вокзала, а также выполняется модернизация цементного завода. Кроме того, глава Чечни сообщил, что в зону СВО направлено 43,5 тысячи бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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