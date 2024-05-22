Шумков: в Курганской области число индустриальных парков вырастет до 13

23 мая 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

По словам Вадима Шумкова, индустриальные парки являются единственной возможностью для развития промышленности Фото: Георгий Бергал © URA.RU В ближайшем будущем на территории Курганской области количество индустриальных парков увеличится до 13. В этом президента России Владимира Путина заверил губернатор региона Вадим Шумков. «В Курганской области за последние пять лет построены и функционируют пять индустриальных парков, еще три строятся и пять проектируются. Мы идем путем наращивания индустриального производства», — отметил Вадим Шумков, пояснив, что парки снабжены комплексной поддержкой: от субсидирования при закупке оборудования до подготовки кадров. В беседе с Путины Шумков уточнил, область выбилась на лидирующие позиции в РФ по динамике развития промпроизводства. По словам главы региона, уровень безработицы сократился в 25 раз за прошедшие пять лет. По итогу прошлого года номинальной и реальной заработной платы составил 18% и 27% соответственно. Бюджет области также вырос вдвое, добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшем будущем на территории Курганской области количество индустриальных парков увеличится до 13. В этом президента России Владимира Путина заверил губернатор региона Вадим Шумков. «В Курганской области за последние пять лет построены и функционируют пять индустриальных парков, еще три строятся и пять проектируются. Мы идем путем наращивания индустриального производства», — отметил Вадим Шумков, пояснив, что парки снабжены комплексной поддержкой: от субсидирования при закупке оборудования до подготовки кадров. В беседе с Путины Шумков уточнил, область выбилась на лидирующие позиции в РФ по динамике развития промпроизводства. По словам главы региона, уровень безработицы сократился в 25 раз за прошедшие пять лет. По итогу прошлого года номинальной и реальной заработной платы составил 18% и 27% соответственно. Бюджет области также вырос вдвое, добавил он.