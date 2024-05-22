22 мая 2024

Шумков: в Курганской области число индустриальных парков вырастет до 13

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Панельная дискуссия с участием Шумкова, Текслера и Якушева на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, шумков вадим
По словам Вадима Шумкова, индустриальные парки являются единственной возможностью для развития промышленности Фото:

В ближайшем будущем на территории Курганской области количество индустриальных парков увеличится до 13. В этом президента России Владимира Путина заверил губернатор региона Вадим Шумков.

«В Курганской области за последние пять лет построены и функционируют пять индустриальных парков, еще три строятся и пять проектируются. Мы идем путем наращивания индустриального производства», — отметил Вадим Шумков, пояснив, что парки снабжены комплексной поддержкой: от субсидирования при закупке оборудования до подготовки кадров.

В беседе с Путины Шумков уточнил, область выбилась на лидирующие позиции в РФ по динамике развития промпроизводства. По словам главы региона, уровень безработицы сократился в 25 раз за прошедшие пять лет. По итогу прошлого года номинальной и реальной заработной платы составил 18% и 27% соответственно. Бюджет области также вырос вдвое, добавил он.

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В ближайшем будущем на территории Курганской области количество индустриальных парков увеличится до 13. В этом президента России Владимира Путина заверил губернатор региона Вадим Шумков. «В Курганской области за последние пять лет построены и функционируют пять индустриальных парков, еще три строятся и пять проектируются. Мы идем путем наращивания индустриального производства», — отметил Вадим Шумков, пояснив, что парки снабжены комплексной поддержкой: от субсидирования при закупке оборудования до подготовки кадров. В беседе с Путины Шумков уточнил, область выбилась на лидирующие позиции в РФ по динамике развития промпроизводства. По словам главы региона, уровень безработицы сократился в 25 раз за прошедшие пять лет. По итогу прошлого года номинальной и реальной заработной платы составил 18% и 27% соответственно. Бюджет области также вырос вдвое, добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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