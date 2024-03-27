Губернатор Шумков заявил о тысячах новых рабочих мест в индустриальных парках

В курганских индустриальных парках и предприятиях региона откроют тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале.
«12 крупных индустриальных проектов, реализуемых с господдержкой, дадут региону уже не несколько сотен, а несколько тысяч новых рабочих мест», — рассказал своим подписчикам Вадим Шумков. Политик назвал это экономическим рывком в развитии.
Шумков сообщил, что в строящих индустриальных парках работают уже около 150 производств. Свободных площадей становится меньше, поэтому строят новые технопарки с господдержкой. «Для региона это уже залог будущего промышленного и экономического роста с учетом того, что по итогам прошлого года мы стали пятыми в стране по индексу промпроизводства», — привел данные губернатор.
Помимо индустриальных парков, вкладывают средства в развитие другие промышленные предприятия Кургана и области. Они берут кредиты через промышленную ипотеку, которую субсидирует курганское правительство.
Ранее URA.RU сообщали о запуске реконструкции заброшенного завода в Кургане. На месте предприятия «Русич» появится новый индустриальный парк, где создадут новые рабочие места.
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