Губернатор Шумков заявил о тысячах новых рабочих мест в индустриальных парках

28 марта 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор рассказал о рабочих местах и рывке экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганских индустриальных парках и предприятиях региона откроют тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале. «12 крупных индустриальных проектов, реализуемых с господдержкой, дадут региону уже не несколько сотен, а несколько тысяч новых рабочих мест», — рассказал своим подписчикам Вадим Шумков. Политик назвал это экономическим рывком в развитии. Шумков сообщил, что в строящих индустриальных парках работают уже около 150 производств. Свободных площадей становится меньше, поэтому строят новые технопарки с господдержкой. «Для региона это уже залог будущего промышленного и экономического роста с учетом того, что по итогам прошлого года мы стали пятыми в стране по индексу промпроизводства», — привел данные губернатор. Помимо индустриальных парков, вкладывают средства в развитие другие промышленные предприятия Кургана и области. Они берут кредиты через промышленную ипотеку, которую субсидирует курганское правительство. Ранее URA.RU сообщали о запуске реконструкции заброшенного завода в Кургане. На месте предприятия «Русич» появится новый индустриальный парк, где создадут новые рабочие места. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курганских индустриальных парках и предприятиях региона откроют тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале. «12 крупных индустриальных проектов, реализуемых с господдержкой, дадут региону уже не несколько сотен, а несколько тысяч новых рабочих мест», — рассказал своим подписчикам Вадим Шумков. Политик назвал это экономическим рывком в развитии. Шумков сообщил, что в строящих индустриальных парках работают уже около 150 производств. Свободных площадей становится меньше, поэтому строят новые технопарки с господдержкой. «Для региона это уже залог будущего промышленного и экономического роста с учетом того, что по итогам прошлого года мы стали пятыми в стране по индексу промпроизводства», — привел данные губернатор. Помимо индустриальных парков, вкладывают средства в развитие другие промышленные предприятия Кургана и области. Они берут кредиты через промышленную ипотеку, которую субсидирует курганское правительство. Ранее URA.RU сообщали о запуске реконструкции заброшенного завода в Кургане. На месте предприятия «Русич» появится новый индустриальный парк, где создадут новые рабочие места.