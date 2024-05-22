Автор главных хитов Пугачевой завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Раймонд Паулс заявил о завершении музыкальной карьеры

23 мая 2024 в 03:59 Размер текста - 17 +

Легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс, известный своими произведениями для певица Аллы Пугачевой, многих других звезд, объявил о завершении своей музыкальной карьеры. Об этом заявил сам Паулс, назвав причиной проблемы со здоровьем. «Причина — плохое самочувствие», — признался Раймонд Паулс в интервью журналу «Личная жизнь». Подробности своего состояния здоровья Раулс не уточнил. сейчас ему 88 лет. Раймонд Паулс является лауреатом премии Ленинского комсомола (1981 год). С 1989 по 1993 года он был министром культуры Латвии. Он широко известен как автор популярных песен в исполнении Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других звезд. Ранее он рассказывал, что бы подвержен алкоголизму. Композитор рассказывал, что избавиться от пьянства он смог только благодаря дочери. Также он заявлял о романтических отношениях с Аллой Пугачевой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс, известный своими произведениями для певица Аллы Пугачевой, многих других звезд, объявил о завершении своей музыкальной карьеры. Об этом заявил сам Паулс, назвав причиной проблемы со здоровьем. «Причина — плохое самочувствие», — признался Раймонд Паулс в интервью журналу «Личная жизнь». Подробности своего состояния здоровья Раулс не уточнил. сейчас ему 88 лет. Раймонд Паулс является лауреатом премии Ленинского комсомола (1981 год). С 1989 по 1993 года он был министром культуры Латвии. Он широко известен как автор популярных песен в исполнении Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других звезд. Ранее он рассказывал, что бы подвержен алкоголизму. Композитор рассказывал, что избавиться от пьянства он смог только благодаря дочери. Также он заявлял о романтических отношениях с Аллой Пугачевой.