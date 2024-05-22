22 мая 2024

Автор главных хитов Пугачевой завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Раймонд Паулс заявил о завершении музыкальной карьеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс, известный своими произведениями для певица Аллы Пугачевой, многих других звезд, объявил о завершении своей музыкальной карьеры. Об этом заявил сам Паулс, назвав причиной проблемы со здоровьем.

«Причина — плохое самочувствие», — признался Раймонд Паулс в интервью журналу «Личная жизнь». Подробности своего состояния здоровья Раулс не уточнил. сейчас ему 88 лет.

Раймонд Паулс является лауреатом премии Ленинского комсомола (1981 год). С 1989 по 1993 года он был министром культуры Латвии. Он широко известен как автор популярных песен в исполнении Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других звезд. Ранее он рассказывал, что бы подвержен алкоголизму. Композитор рассказывал, что избавиться от пьянства он смог только благодаря дочери. Также он заявлял о романтических отношениях с Аллой Пугачевой.

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Легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс, известный своими произведениями для певица Аллы Пугачевой, многих других звезд, объявил о завершении своей музыкальной карьеры. Об этом заявил сам Паулс, назвав причиной проблемы со здоровьем. «Причина — плохое самочувствие», — признался Раймонд Паулс в интервью журналу «Личная жизнь». Подробности своего состояния здоровья Раулс не уточнил. сейчас ему 88 лет. Раймонд Паулс является лауреатом премии Ленинского комсомола (1981 год). С 1989 по 1993 года он был министром культуры Латвии. Он широко известен как автор популярных песен в исполнении Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других звезд. Ранее он рассказывал, что бы подвержен алкоголизму. Композитор рассказывал, что избавиться от пьянства он смог только благодаря дочери. Также он заявлял о романтических отношениях с Аллой Пугачевой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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