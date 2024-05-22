Волонтеры разыскивают в Перми 17-летнюю девушку, пропавшую в майские праздники. Фото

23 мая 2024 в 05:56 Размер текста - 17 +

Где пропавшая находится сейчас, никто не знает Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми третью неделю не могут найти 17-летнюю девушку. Последний раз ее видели выходящей из дома рано утром 2 мая, передает отряд «ПрикамьеПоиск». «Пропала девушка 2006 года рождения. Она 2 мая в 09:00 ушла из дома по улице Карпинского, Пермь. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале объединения. Приметы девушки: рост 170 см, среднее телосложение, карие глава, темно-русые волосы, он носит очки. В ден пропажи девушка была одета в черные куртку, юбку, толстовку и ботинки, на голове — черный мусульманский платок. Ранее в прикамской столице разыскивали 13-летнюю девочку. Волонтерам удалось найти подростка на следующий день. Где девушка находится сейчас, не знают ни родные, ни друзья telegram-канал «ПрикамьеПОИСК» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми третью неделю не могут найти 17-летнюю девушку. Последний раз ее видели выходящей из дома рано утром 2 мая, передает отряд «ПрикамьеПоиск». «Пропала девушка 2006 года рождения. Она 2 мая в 09:00 ушла из дома по улице Карпинского, Пермь. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале объединения. Приметы девушки: рост 170 см, среднее телосложение, карие глава, темно-русые волосы, он носит очки. В ден пропажи девушка была одета в черные куртку, юбку, толстовку и ботинки, на голове — черный мусульманский платок. Ранее в прикамской столице разыскивали 13-летнюю девочку. Волонтерам удалось найти подростка на следующий день.