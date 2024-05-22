22 мая 2024

Волонтеры разыскивают в Перми 17-летнюю девушку, пропавшую в майские праздники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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6 мая, дождь и мрак и все равно мир прекрасен! Пермь, девушка, мост, холод, подземный переход, человек, тоннель, переход, плохая погода, мрак, климат, мокрый асфальт, природа, весна, дождь, коммунальный мост, влажность, облачность, пасмурность, сумрачность, дождливость, хмурость
Где пропавшая находится сейчас, никто не знает Фото:

В Перми третью неделю не могут найти 17-летнюю девушку. Последний раз ее видели выходящей из дома рано утром 2 мая, передает отряд «ПрикамьеПоиск».

«Пропала девушка 2006 года рождения. Она 2 мая в 09:00 ушла из дома по улице Карпинского, Пермь. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале объединения.

Приметы девушки: рост 170 см, среднее телосложение, карие глава, темно-русые волосы, он носит очки. В ден пропажи девушка была одета в черные куртку, юбку, толстовку и ботинки, на голове — черный мусульманский платок.

Ранее в прикамской столице разыскивали 13-летнюю девочку. Волонтерам удалось найти подростка на следующий день.

https://t.me/poisk342/682
Где девушка находится сейчас, не знают ни родные, ни друзья

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В Перми третью неделю не могут найти 17-летнюю девушку. Последний раз ее видели выходящей из дома рано утром 2 мая, передает отряд «ПрикамьеПоиск». «Пропала девушка 2006 года рождения. Она 2 мая в 09:00 ушла из дома по улице Карпинского, Пермь. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале объединения. Приметы девушки: рост 170 см, среднее телосложение, карие глава, темно-русые волосы, он носит очки. В ден пропажи девушка была одета в черные куртку, юбку, толстовку и ботинки, на голове — черный мусульманский платок. Ранее в прикамской столице разыскивали 13-летнюю девочку. Волонтерам удалось найти подростка на следующий день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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