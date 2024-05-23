В Госдуме раскрыли три главные цели изменения налоговой системы в РФ

Депутат ГД Полуянова: новая налоговая система подразумевает справедливый подход

23 мая 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Более состоятельные граждане будут платить больше налогов, заявила Наталия Полуянова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основными задачами налоговых изменений являются более равномерное распределение налоговых поступлений между регионами, более справедливое налогообложение различных категорий налогоплательщиков, а также возможное увеличение налоговых сборов с доходов физических лиц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат Госдумы РФ Наталия Полуянова, которая представляет комитет по малому и среднем предпринимательству. «Первое направление — это пополнение бюджетов и перераспределение налогов пропорционально между российскими регионами. Это очень важно, потому что на сегодняшний день все-таки регионы достаточно разнятся между собой. У всех разная база для пополнения бюджетов, разное экономическое и географическое положение. Много чем регионы отличаются друг от друга. И, безусловно, сейчас, датируя бюджеты, федеральный центр выравнивает в среднем ситуацию», — заявила Полуянова. Она добавила, что также изменения предусматривают более справедливое распределение налоговой нагрузки между физическими лицами, малым и средним бизнесом, и крупными предпринимателями. Предполагается, что более состоятельные граждане будут платить повышенные ставки налогов, но при этом они смогут видеть, как эти средства используются, например, на поддержку социальных и национальных проектов. В то же время, необходимо обеспечить, чтобы налоговая нагрузка не нанесла ущерба развивающемуся малому бизнесу. И, в-третьих, по словам Полуяновой, планируется усиление налогообложения доходов физических лиц, в первую очередь, с тем, чтобы вывести из тени те источники доходов, которые ранее не облагались налогами должным образом. Под пристальное внимание попадут, в частности, блогеры и другие самозанятые граждане, ведущие публичную деятельность. Все они должны быть честны перед государством и платить налоги, заключила депутат. Президент России Владимир Путин 13 марта выступил в поддержку прогрессивного налогообложения. Он уверен, что общество положительно воспримет новые инициативы в этой области. Путин подчеркнул, что распределение налоговой нагрузки должно быть справедливым, и призвал тех, кто имеет высокие доходы, вносить большие взносы в государственный бюджет. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что будет предложена «разумная прогрессия» НДФЛ для улучшения конкурентоспособности налоговой системы России, не затрагивая доходы участников специальной военной операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основными задачами налоговых изменений являются более равномерное распределение налоговых поступлений между регионами, более справедливое налогообложение различных категорий налогоплательщиков, а также возможное увеличение налоговых сборов с доходов физических лиц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат Госдумы РФ Наталия Полуянова, которая представляет комитет по малому и среднем предпринимательству. «Первое направление — это пополнение бюджетов и перераспределение налогов пропорционально между российскими регионами. Это очень важно, потому что на сегодняшний день все-таки регионы достаточно разнятся между собой. У всех разная база для пополнения бюджетов, разное экономическое и географическое положение. Много чем регионы отличаются друг от друга. И, безусловно, сейчас, датируя бюджеты, федеральный центр выравнивает в среднем ситуацию», — заявила Полуянова. Она добавила, что также изменения предусматривают более справедливое распределение налоговой нагрузки между физическими лицами, малым и средним бизнесом, и крупными предпринимателями. Предполагается, что более состоятельные граждане будут платить повышенные ставки налогов, но при этом они смогут видеть, как эти средства используются, например, на поддержку социальных и национальных проектов. В то же время, необходимо обеспечить, чтобы налоговая нагрузка не нанесла ущерба развивающемуся малому бизнесу. И, в-третьих, по словам Полуяновой, планируется усиление налогообложения доходов физических лиц, в первую очередь, с тем, чтобы вывести из тени те источники доходов, которые ранее не облагались налогами должным образом. Под пристальное внимание попадут, в частности, блогеры и другие самозанятые граждане, ведущие публичную деятельность. Все они должны быть честны перед государством и платить налоги, заключила депутат. Президент России Владимир Путин 13 марта выступил в поддержку прогрессивного налогообложения. Он уверен, что общество положительно воспримет новые инициативы в этой области. Путин подчеркнул, что распределение налоговой нагрузки должно быть справедливым, и призвал тех, кто имеет высокие доходы, вносить большие взносы в государственный бюджет. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что будет предложена «разумная прогрессия» НДФЛ для улучшения конкурентоспособности налоговой системы России, не затрагивая доходы участников специальной военной операции.