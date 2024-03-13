Путин поддержал идею прогрессивного налогообложения в России

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Люди хорошо воспримут прогрессивный налог, уверен Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин высказался в пользу прогрессивного налогообложения. Он уверен, что общество положительно примет новые инициативы в этом ключе.

«Да, по сути прогрессивный налог. Общество воспримет нововведения абсолютно нормально», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с Дмитрием Киселевым. Российский лидер отметил, что распределение новых налогов должно быть справедливыми. Он добавил, что в государственную казну в первую очередь должны отдавать больше те, кто много зарабатывают.

Ранее Путин высказывался об изменениях в налогообложении в ходе обращения к Федеральному собранию. Он отмечал, что физические и юридические лица с высоким доходом будут выделять больше средств в пользу государства.

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Президент России Владимир Путин высказался в пользу прогрессивного налогообложения. Он уверен, что общество положительно примет новые инициативы в этом ключе. «Да, по сути прогрессивный налог. Общество воспримет нововведения абсолютно нормально», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с Дмитрием Киселевым. Российский лидер отметил, что распределение новых налогов должно быть справедливыми. Он добавил, что в государственную казну в первую очередь должны отдавать больше те, кто много зарабатывают. Ранее Путин высказывался об изменениях в налогообложении в ходе обращения к Федеральному собранию. Он отмечал, что физические и юридические лица с высоким доходом будут выделять больше средств в пользу государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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