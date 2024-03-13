Путин поддержал идею прогрессивного налогообложения в России

13 марта 2024 в 09:08 Размер текста - 17 +

Люди хорошо воспримут прогрессивный налог, уверен Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин высказался в пользу прогрессивного налогообложения. Он уверен, что общество положительно примет новые инициативы в этом ключе. «Да, по сути прогрессивный налог. Общество воспримет нововведения абсолютно нормально», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с Дмитрием Киселевым. Российский лидер отметил, что распределение новых налогов должно быть справедливыми. Он добавил, что в государственную казну в первую очередь должны отдавать больше те, кто много зарабатывают. Ранее Путин высказывался об изменениях в налогообложении в ходе обращения к Федеральному собранию. Он отмечал, что физические и юридические лица с высоким доходом будут выделять больше средств в пользу государства.

Президент России Владимир Путин высказался в пользу прогрессивного налогообложения. Он уверен, что общество положительно примет новые инициативы в этом ключе. «Да, по сути прогрессивный налог. Общество воспримет нововведения абсолютно нормально», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с Дмитрием Киселевым. Российский лидер отметил, что распределение новых налогов должно быть справедливыми. Он добавил, что в государственную казну в первую очередь должны отдавать больше те, кто много зарабатывают. Ранее Путин высказывался об изменениях в налогообложении в ходе обращения к Федеральному собранию. Он отмечал, что физические и юридические лица с высоким доходом будут выделять больше средств в пользу государства.