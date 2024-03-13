Путин поддержал идею прогрессивного налогообложения в России

Президент России Владимир Путин высказался в пользу прогрессивного налогообложения. Он уверен, что общество положительно примет новые инициативы в этом ключе.
«Да, по сути прогрессивный налог. Общество воспримет нововведения абсолютно нормально», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с Дмитрием Киселевым. Российский лидер отметил, что распределение новых налогов должно быть справедливыми. Он добавил, что в государственную казну в первую очередь должны отдавать больше те, кто много зарабатывают.
Ранее Путин высказывался об изменениях в налогообложении в ходе обращения к Федеральному собранию. Он отмечал, что физические и юридические лица с высоким доходом будут выделять больше средств в пользу государства.
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