Челябинцам предложили подработку в банках

23 мая 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

В регионе с марта количество вакансий, предлагающих подработку, выросло на 39% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области насчитывается 2,8 тысячи вакансий, предлагающих подработку. С марта их количество выросло на 39%. Чаще всего подработку предлагают в розничной торговле, ИТ-компаниях и в банках, сообщили 23 мая в пресс-службе hh.ru. «В Челябинской области сегодня открыто 2,8 тысячи вакансий, которые предлагают тот или иной тип подработки. Накануне летнего сезона количество таких вакансий традиционно растет: так, за апрель-неполный май в регионе было открыто на 39% больше предложений о подработке, чем в марте», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, возможности для дополнительной или частичной занятости чаще всего можно найти в отрасли розничной торговли, доля от всех вакансий 22,5%, а также в ИТ-компаниях, 5,8%, в финансовых организациях,4%, в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса, 3,8%, и занимающихся продажей товаров народного потребления, 2,8%. Летняя подработка также часто встречается в строительстве и сельском хозяйстве. Чаще всего работодатели предлагают подработку от четырех часов в день, либо по вечерам и выходным. Важно, что в одной и той же вакансии может быть указано сразу несколько типов подработки. Добавим, за первые четыре месяца в регионе было открыто почти восемь тысяч вакансий с частичной занятостью, что в 2,4 раза больше, чем в том же периоде 2023 года. Медиана зарплат в вакансиях с частичной занятостью за год выросла в 2,3 раза и в январе—апреле составила 74 тысячи 700 рублей. Как отметила руководитель hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая, у сезонной подработки есть свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно отметить возможность попробовать себя в новой роли и изучить определенную компанию изнутри. За сезон можно понять, подходит ли вам такая специализация, и, если нет, двигаться дальше. Кроме того, сезонная подработка расширяет профессиональную географию — работать и заводить новые полезные знакомства можно в разных городах. Среди недостатков — такая занятость не гарантирует высокий заработок. Все зависит от отрасли и самого работодателя. Кроме того, сезонная работа не подойдет тем, кто привык к предсказуемости в каждом рабочем дне и не очень любит перемены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области насчитывается 2,8 тысячи вакансий, предлагающих подработку. С марта их количество выросло на 39%. Чаще всего подработку предлагают в розничной торговле, ИТ-компаниях и в банках, сообщили 23 мая в пресс-службе hh.ru. «В Челябинской области сегодня открыто 2,8 тысячи вакансий, которые предлагают тот или иной тип подработки. Накануне летнего сезона количество таких вакансий традиционно растет: так, за апрель-неполный май в регионе было открыто на 39% больше предложений о подработке, чем в марте», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, возможности для дополнительной или частичной занятости чаще всего можно найти в отрасли розничной торговли, доля от всех вакансий 22,5%, а также в ИТ-компаниях, 5,8%, в финансовых организациях,4%, в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса, 3,8%, и занимающихся продажей товаров народного потребления, 2,8%. Летняя подработка также часто встречается в строительстве и сельском хозяйстве. Чаще всего работодатели предлагают подработку от четырех часов в день, либо по вечерам и выходным. Важно, что в одной и той же вакансии может быть указано сразу несколько типов подработки. Добавим, за первые четыре месяца в регионе было открыто почти восемь тысяч вакансий с частичной занятостью, что в 2,4 раза больше, чем в том же периоде 2023 года. Медиана зарплат в вакансиях с частичной занятостью за год выросла в 2,3 раза и в январе—апреле составила 74 тысячи 700 рублей. Как отметила руководитель hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая, у сезонной подработки есть свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно отметить возможность попробовать себя в новой роли и изучить определенную компанию изнутри. За сезон можно понять, подходит ли вам такая специализация, и, если нет, двигаться дальше. Кроме того, сезонная подработка расширяет профессиональную географию — работать и заводить новые полезные знакомства можно в разных городах. Среди недостатков — такая занятость не гарантирует высокий заработок. Все зависит от отрасли и самого работодателя. Кроме того, сезонная работа не подойдет тем, кто привык к предсказуемости в каждом рабочем дне и не очень любит перемены.